El vidente Sandro Rey: de concursante de 'GH VIP' a azote de Telecinco en las redes por Rocío Carrasco

El segundo capítulo de Drag Race España estuvo plagado de referencias a figuras televisivas patrias como La Veneno, a quien las reinas rindieron tributo en el maxirreto, en presencia de la jueza invitada Paca 'La Piraña'. Carmen Farala se alzó como vencedora de la pasarela gracias a su espectacular look con una cobra gigante cubriendo su cuerpo desnudo, pero la concursante también tuvo protagonismo por la llamativa comparación que hizo de ella su compañera Killer Queen.

"No sabía que venía Sandro Rey", bromeó en el taller al ver a su compañero con una larga melena azabache. Un comentario del que rápidamente se hicieron eco las redes confirmando el notable parecido entre el famoso vidente y la concursante de Drag Race.

Quien de momento no se ha pronunciado sobre esta semejanza es el propio adivino, que a pesar de estar desaparecido del foco mediático es muy activo en las redes y no duda en cargar contra la cadena que le dio la fama, Telecinco.

Sandro Rey asegura que no volverá a participar en ningún reality. Mediaset

El vidente ha demostrado ser uno de los millones de espectadores que han seguido la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco ha narrado el insoportable maltrato que lleva dos décadas sufriendo por parte de su expareja, Antonio David Flores. Sandro se ha posicionado como firme defensor de Rocío, pero no ha dudado en criticar duramente a Mediaset y a La Fábrica de la Tele por el espectáculo que han hecho del caso.

"Si se busca justicia y culpables, empecemos por dueños, directivos, directores, productoras, presentadores y colaboradores de medios de comunicación, que han permitido el linchamiento mediático, juzgando a una mujer, no solo de mala madre, también de cosas escalofriantes", escribía en su blog 'Las verdades de Sandro Rey'.

"A vosotros que habéis participado en ese dolor, ¿de qué manera le vais a compensar todo lo que ha sufrido? ¿Tenéis vuestra conciencia tranquila? Qué forma de ser más oscura tenéis, destrozarle la vida a una familia", prosigue la entrada de la web.

El pasado 25 de abril, el adivino desvelaba en su perfil de Twitter que había decidido dejar de ver la docuserie de Telecinco. "He tenido que dejar de ver todo lo que tiene que ver con los testimonios en televisión de Rocío Carrasco, sobre todo por lo que ha vivido y por la pena que me da su hija", lamentaba. Y añadía: "Me llega a dañar el corazón, el alma y muchas cosas más. Esto traerá problemas graves, parad ya".

Sandro Rey no ha dudado en dirigirse también al presentador Jorge Javier Vázquez, a quien pregunta si duerme tranquilo tras ver el documental; o a otros colaboradores de Telecinco como Miguel Frigenti o Laura Fa, a quienes ha criticado por apoyar a Rocío Carrasco mientras trabajan en una de las productoras que más daño le hizo.

Igual que la productora que tu representas !! Dañina !! https://t.co/4fSQIXUG1V — SANDRO REY - OFICIAL (@SANDROREYOFICIA) April 29, 2021

Igual que todos los que se han lucrado, a costa de Rocío Carrasco , desde el dueño de la cadena a muchos más ....

!! No al maltrato y no a cadenas que hacen daño a las personas !! https://t.co/YmJ5ZB8nTJ — SANDRO REY - OFICIAL (@SANDROREYOFICIA) April 29, 2021

Lo cierto es que el vidente no duda en renegar públicamente de su pasado en Mediaset, donde cosechó sus máximas cotas de popularidad presentando su espacio esotérico en el late night y participando en GH VIP 3 y ¡Mira quién salta!. De hecho, el pasado mes de enero respondía a un internauta que calificaba como "nefasto" su paso por Guadalix y afirmaba tajante: "Cierto que hice un concurso de lo peor. También te aseguro que jamás me verás en ningún reality".

Pese a que ahora vive apartado del foco mediático, el nombre de Sandro Rey vuelve a la palestra de vez en cuando por motivos de diversa índole. Antes de que Killer Queen lo 'rescatase' en Drag Race, el adivino estuvo en boca de todos en 2018 por vaticinar que la edición de Operación Triunfo de aquel año tendría como vencedora a una chica "rubia y de piel clarita". Finalmente, el ganador fue Famous y, como es lógico, las redes enloquecieron con el garrafal error.