Kiko Hernández desvela las instrucciones de dirección tras hacer llorar a Lydia en ‘Sálvame’

Lydia Lozano y Kiko Hernández vivieron este martes un nuevo (y sonoro) enfrentamiento en Sálvame. Todo comenzó cuando Lydia Lozano habló de unos mensajes en los que Carlos Alba, de Supervivientes, habría tirado los tejos a una trabajadora de Telecinco. Kiko Hernández le preguntó entonces si eran mensajes de verdad, o si era información sin contrastar, como la muerte de José María Manzanares. Y la cosa se agravó al anunciar Paz Padilla, la presentadora, que se iban a emitir unas imágenes grabadas de Lydia abandonando una reunión.

Durante la publicidad todo se agravó, y Lydia abandonó el plató llorando, pues, al parecer, Kiko habría mandado a su compañera “a tomar por culo”. “¿Dónde coño trabajo? Yo nunca he faltado al respeto a un compañero, ¡no voy a tolerar que me manden a tomar por culo!” decía Lozano a gritos, mientras David Valldeperas intentaba tranquilizarla. “¿Pero qué voy a aguantar yo que me manden a tomar por culo? ¡Ya está bien hombre, que no me lo merezco, ya está bien! Me voy a mi casa, me quiero ir. ¡Que me quiero ir! No quiero hablar, Valldeperas, porque lo grabáis todo” decía muy enfadada.

A la vuelta de publicidad, Kiko Hernández dijo que estaba muy enfadado porque el día antes, que estaba de descanso, le llamaron porque Lydia dijo que era la persona que más daño le había hecho.

Desde dirección llamaron la atención a Kiko Hernández por no respetar la convivencia. “Tuvimos un conflicto parecido entre dos compañeros y decidimos que a partir de ahora intentaríamos mantener ciertas formas, al menos, en el programa. Fuera ya sabéis que sois libres” decía David Valldeperas, en referencia a la pelea de Anabel Pantoja y Rafa Mora. Finalmente, Kiko Hernández se arrodillaba de forma irónica y le pedía, sin ganas, disculpas a Lydia Lozano y a su familia. Finalmente, ambos acercaron posturas, pero su relación quedó colgando de un hilo.

Paz Padilla también comparó el enfrentamiento entre Lydia y Kiko con el de Anabel y Rafa, y Kiko se puso la mascarilla, dispuesto a irse de plató. “Si tú quieres que me marche, me voy” le dijo a la presentadora, a la que recordó que todos obedecen instrucciones de dirección. “Paz, estas etapas las hemos vivido todos. Y tú una vez también dijiste ‘pido perdón porque muchas veces me dicen cosas por el pinganillo que tengo que decir para enfrentaros y que os digáis de todo’”. “Ahí sí te doy la razón” reconocía la presentadora. “No nos vamos a poner de que uno es muy malo y uno es muy bueno” añadió Kiko Hernández, dando a entender que no tenía toda la culpa.