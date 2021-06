‘Mujer’ lidera las audiencias de la noche del martes con ‘MasterChef’ pisándole los talones

Noticias relacionadas Carlos Alba se derrumba al tener que a abandonar ‘Supervivientes’ por su lesión en la mano

Antena 3 logró este martes liderar el prime time. El programa más visto de la jornada fue Pasapalabra, que alcanzó un 24,9% con 2.476.000 espectadores (que llegaron a los 3,8 millones en el minuto de oro del martes). A continuación, Antena 3 Noticias fue el informativo más visto, con el 19,4% y 2.414.000 espectadores. El Hormiguero, por su parte, se convierte en el tercer programa más visto del día, con 2.327.000 y 15,2%, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

La serie Mujer también logra ser líder en su franja. Y es que la ficción turca logró un 15,1% de la audiencia con 1.896.000 espectadores.

En La 1, Masterchef logró un 15,3% de cuota con 1.633.000 espectadores, en una entrega en la que Dani resultó el nuevo expulsado. Y en Telecinco, Love is in the air llegó hasta el 9,3% con 939.000 espectadores.

Supervivientes emitió la novena gala de Tierra de nadie, la cual en Telecinco logró el 14,7% de la cuota de pantalla con 2.263.000 espectadores. En su salto a Cuatro, la media de las audiencias fue del 14% con 1.448.000 espectadores.

En coincidencia, Mujer sacó 0,6 puntos y 78.000 espectadores a MasterChef, la segunda opción en su franja, con 1.818.000 y un 14,5%, y casi duplica los datos de Love is in the air.

La película Una cita en el parque logró 600.000 espectadores y un 4,8% de cuota en laSexta. En la 2, Rutas bizarras firmó un 2,1% con 325.000 espectadores, y a continuación, Un país para reírlo, se elevó hasta el 2,8% de share con 392.000 espectadores de media, en la entrega dedicada a Euskadi.