Intentos de suicidio, prostitución, agresiones: los motivos de la multa de 1,1 millones a 'Sálvame'

Emitir contenidos en televisión que vulneran la protección del menor tiene un coste. El Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1,1 millones de euros a Mediaset España por la "emisión de contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad" en Sálvame, según adelanta Invertia.

Es así como el alto tribunal confirma la multa impuesta por la CNMC en julio de 2018 por cometer seis infracciones administrativas graves, por las emisiones del programa Sálvamede los días 8, 9 y 10 de enero de 2018. Pero, ¿cuáles fueron estas infracciones?

La emisión del 8 de enero se refiere, entre otros aspectos, a la emisión de parte del polígrafo a Alonso Caparrós en el que desvelaba que odiaba a su padre y tachaba a su madre de "manipuladora", así como al hecho de que el padre de éste se ponía violento con un reportero.

"Queréis que me ponga violento yo", decía Caparrós padre en el vídeo. "No, no queremos eso…", le contestaba Sergi Ferré. "Pues si no queréis que me ponga violento, dejadlo por favor, dejadlo estamos destrozados, dejadnos…", añadía Caparrós, mientras comenzaba a subir el tono de voz y a gesticular, demostrando que estaba muy enfadado.

Imagen de 'Sálvame'

La infrancción también se refiere a un vídeo en el que se cuestiona y se sospecha de una visita al hotel Ritz de María Lapiedra para hacer cosas raras y se especula sobre el origen de sus ingresos mensuales, con declaraciones de su biógrafo que la tacha de "persona fría y perversa", además su exmarido que dice que es una "muy mala persona, muy peligrosa y muy mentirosa además de estar obsesionada por la fama".

En cuanto al contenido del 9 de enero, la CNMC no ve adecuada la emisión de una agresión por parte del padre de Alonso Caparrós a un reportero. En el vídeo en cuestión se ve a Caparrós con la mano con la palma abierta apuntando a Sergi Ferré.

"Wstoy hasta los huevos…que estoy hasta los huevos, que me…, que nos dejéis tranquilos…que es que nos dejéis tranquilos…", se ve a Andrés dirigiéndose al cámara enfurecido y dándole un manotazo mientras repite: "Que nos dejéis tranquilos, coño…".

El organismo tampoco ve adecuado que ese día se hable si María Lapiera cobró por hacer bailes artísticos y acudir a cenas. "Nuestra colaboradora ha resultado ser princesa por sorpresa y su príncipe no está muy dispuesto a defenderla", decían en el programa.

Imágenes de 'Sálvame'

Entonces, el programa emitió una entrevista con una persona que aparece con voz distorsionada que afirma que trabaja en la Agencia Celebrity que es la misma que tuvo las cenas con Maria Jesús Ruiz. "Existe un book que se ofrece al cliente previo pago de 500 euros, que se le descuentan de la tarifa de la chica. Te dan un código, que se cambia cada 24 horas y tienes un mes de acceso, si al mes no te has decidido pierdes los 500 euros".

Respecto al 10 de enero, el organismo tampoco ve adecuado que volviera a hablarse de "la profesión más antigua del mundo" supuestamente ejercida por María Lapiedra, así como que se dejara entrever que Alonso Caparrós había pensado en suicidarse.

Durante el programa, y hasta en diez ocasiones, se coloca un cartel sobreimpresionado con un contenido intencionadamente ambiguo: “Un joven asegura que su padre contrató los “bailes artísticos” de ML como regalo por su 18 cumpleaños, en breve”.