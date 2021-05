Ana Rosa Quintana desmiente su marcha a Antena 3 y defiende “la libertad que tiene en Mediaset”

La pasada semana, varios medios de comunicación recogían un posible baile de nombres en las mañanas televisivas. Y es que, al parecer, sonaba el nombre de Ana Rosa Quintana como sustituta de Susanna Griso en Antena 3.

La propia Ana Rosa Quintana ha querido pronunciarse sobre estas informaciones en La nova normalitat, el programa de Miquel Valls en Teve.cat. Hay que recordar que entre ambos comunicadores hay una estrecha relación, pues Valls es reportero y colaborador de El programa de Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana comenzó su intervención con un discurso pacífico. “Soy una mujer de paz, intento hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente… Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas e intento cuidar a los compañeros”, explicaba. A continuación, confirmó que se siente cómoda y realizada en Mediaset, y que por ello no se plantea cambiar a otra cadena.

“Dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto” ha indicado la periodista. Según su testimonio, se enteró por Twitter de ese hipotético fichaje por parte de Antena 3. “No sé de dónde ha salido, no tiene ni pies ni cabeza”, asegura. Explicó que Unicorn Content, su productora, tiene varios proyectos en Mediaset, y que “el día que me vaya me iré a mi casa”, indicando así que en el caso de salir de la compañía no buscaría una nueva cadena.

Aunque está muy satisfecha con los resultados de la temporada, Ana Rosa no garantiza su vuelta segura la temporada que viene por las características propias del sector televisivo. “El público cambia, ocurren otras cosas. Cuando tienes un programa diario tan largo intentas pulsar las inquietudes de la gente, los intereses de la sociedad, y puede que un día no aciertes. Y que la gente, o la cadena, se canse de ti”, afirmaba Quintana.