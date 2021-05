La autocrítica de Carlota Corredera: “Hay que exigir pruebas como nunca en nuestro gremio”

Este miércoles se emitía el último episodio de Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y al inicio del mismo, Carlota Corredera, en la línea de lo que ha hecho en las últimas semanas, comenzaba mandando un mensaje a la audiencia, y también, a la propia Rocío Carrasco.

“Nos has cambiado a todas un poco, nos has hecho mejores. Muchos han mirado atrás gracias a ti, como yo, que esta semana he querido tener a toda mi familia y a mi madre cerca. Espero estar a la altura de mi madre y de todo el amor que me ha dado siempre” aseguró la gallega.

“Gracias, Rocío Carrasco, por sacudirnos, por golpear nuestra conciencia, por abrirnos los ojos, por todo lo que nos has enseñado en las últimas semanas, por compartir tu infierno y forzarnos a pensar” dijo a continuación.

El discurso de la presentadora continuó centrándose en la maternidad. “Ser madre no es nada fácil y este es un regalo para todas las madres, y también para ti, Rocío. Este episodio deja claro que verdad solo puede haber una. Que aquellos que sostienen que la verdad no existe son unos cínicos o unos frívolos o las dos cosas. Porque una madre es aquella que por su hija mata, pero también lo es aquella que por sus hijos muere. Rocío estuvo a punto y por suerte no lo consiguió. Ha hecho el mayor sacrificio que puede hacer una madre, renunciar a sus hijos para no hacerles daño”.

En ese monólogo inicial, la presentadora también hizo una referencia a la citación en los juzgados que tuvo lugar el pasado viernes entre Rocío Carrasco y su hijo David. “Antonio David y su obsesión por torturar a Rocío Carrasco llevaron a que su hijo tuviera que declarar ante la jueza y responder a preguntas incómodas sobre su madre. Pero una vez más le salió mal la jugada y ya todos sabéis lo que dijo el joven David” indicó Corredera, en referencia a las declaraciones que aseguraban que nadie le daba a David Flores el teléfono de su madre.

“Ella ya no es la misma y jamás volverá a permanecer callada ante las injusticias. Verdad solo hay una. Como productora hemos hecho autocrítica y ya nada volverá a ser igual. Ahora tenéis en nosotros a unos portavoces”, terminó.

Más tarde, tras la emisión del capítulo, se llevó a cabo un debate posterior, donde la figura de la productora quedó en entredicho. Y es que Marc Giró criticó que nadie cuestionase el discurso de Antonio David Flores contra Rocío Carrasco. Entonces Belén Esteban dijo que “es verdad que la primera que le ha aplaudido he sido yo, pero también ha habido compañeros en Sálvame que le han parado los pies muchas veces”.

Para Giró a Antonio David no se le paraba los pies “lo suficiente”. “Los mismos que están produciendo este documental, le habéis pagado” remarcó, en referencia a la productora La Fábrica de la Tele. “En Sálvame sois monstruos de las galletas, vais consumiendo información y, muchas veces, no hay reflexión”, añadía, criticando “el machismo brutal” del asunto.

“Tengo que dar la cara por Sálvame, que hay que hacer autocrítica, pero no fuimos los únicos que nos comimos las trolas (de Antonio David Flores)”, indicó Carlota Corredera, quien también habló, en otro momento, de “empezar a exigir pruebas como no se habían exigido hasta ahora en nuestro gremio”.

En ese sentido, Marc Giró respondió que “todos somos responsables”, la productora por pagarle y los espectadores por verlo desde casa con tranquilidad, en lugar de apagar la televisión.

Durante la emisión del último capítulo, la propia Carrasco quiso explicar por qué se había decidido precisamente a contar por qué se decidió a contar su historia con la misma productora de Sálvame. “¿Por qué haces esto con La Fábrica de la Tele que es una productora que ha influido en cómo estás?” se le preguntó a Carrasco. “Por eso mismo, porque creo que erais los primeros en tener que saber la verdad. La historia real”.

La serie ha terminado, pero Telecinco continuará dedicando tiempo a la historia de Rocío Carrasco. La propia Rocío intervino en directo desde videollamada para hablar con Carlota Corredera, y confirmó que el próximo miércoles regresará al plató responder todas las preguntas.