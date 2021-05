Carlota Corredera desafía a Antonio David tras la denuncia a Mediaset: “Estamos deseando colaborar con la justicia”

Desde hace varias semanas, Carlota Corredera arranca la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva con un mensaje contundente hacia las personas que critican el programa, ya sea sean negacionistas de la violencia machista, o incluso el propio Antonio David Flores.

Al exmarido de Rocío Carrasco se dirigió en concreto ayer, después de que Diez Minutos sacase en su portada que Flores ha demandado a Mediaset y a la productora de la serie, aunque no a Rocío Carrasco.

“Nos ha demandado. A Mediaset y a La Fábrica de la Tele, la productora de la serie documental. A Rocío Carrasco no, ¿por qué Antonio David no demanda a Rocío por todo lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? ¿Será porque no puede demostrar que Rocío miente?” preguntaba Carlota Corredera, durante los primeros minutos del programa.

Aunque la noticia saltaba este miércoles, la presentadora explicó que conocen la denuncia desde hace tres semanas. “Pero lo vivíamos en privado y en estricta confidencialidad” añadía sobre la denuncia. “Ni el juez ni nosotros se lo hemos contado, ¿quién habrá hablado?” preguntaba al aire, dando a entender que ha sido el propio Antonio David Flores quien ha filtrado la noticia.

“La demanda es por despido improcedente, algo bastante curioso, y ya hay fijada una vista para mediados de julio en la que su abogado ha citado a casi todo el personal de esta casa a declarar. Estamos deseando colaborar con la justicia, ojalá fuese mañana la vista”, añadía Carlota Corredera.

Carme Chaparro, una de las invitadas del programa en esta ocasión, quiso dar su punto de vista de lo sucedido. “Os ha demandado a vosotros porque, si la demanda a ella, Rocío por fin sería escuchada en una sala judicial y podría presentar pruebas. Es muy listo”, explicaba.