La mala racha de España en Eurovisión ya dura siete años: Blas Cantó, penúltimo con sólo 6 puntos

Ni siquiera un año de pausa debido a la pandemia del COVID ha servido para que en TVE se trabajara a conciencia para mejorar nuestro pésimo historial reciente en el Festival de Eurovisión. Como ya aventuramos tras ver el primer ensayo de Blas Cantó en el estadio Ahoy de Róterdam, el artista murciano ha cerrado su participación en esta edición con un pobre puesto 24 con apenas 6 puntos.

Cantó, que sólo consiguió puntos por parte del jurado ya que en el televoto ni un sólo voto, sólo superó en la clasificación a Alemania, con 3 puntos, y Reino Unido, que cerró la tabla con un nuevo 0. Los ingleses no tenían su casillero a 0 desde 2003.

El murciano no consigue así romper la mala racha que persigue a España desde que su paisana Ruth Lorenzo lograra una décima posición en Copenhague en 2014. Desde entonces, TVE no ha conseguido superar el puesto 21. Edurne y Amanecer quedaron en el 21, Barei y Say Yay en el 22, Manel Navarro y Do it for your lover en el 26, Amaia y Alfred y Tu canción en el 23, y Miki Núñez y La venda en el 22.

Tras la cancelación del certamen en 2020, para el que había presentado el tema Universo, Cantó acudía a Róterdam con la emotiva y épica power balad Voy a quedarme, creada por el propio intérprete junto a Leroy Sánchez, Daniel Ortega 'Dangelo' y Dan Hammond.

Cantó, un más que solvente solista, defendió de manera impecable este tema dedicado a su abuela, clavando el inicio y el final a capella, logrando así emocionar a los espectadores españoles, que le mandaron toda su energía a través de las redes sociales.

Sin embargo, la minimalista puesta en escena ideada por el director artístico austriaco Marvin Dietmann, y apoyada al 100% por el artista, no sumaba puntos a un tema ya de por sí poco competitivo frente a otros tan potentes como los de la ganadora Francia, o las favoritas Suiza y Bulgaria.

En las semanas previas al certamen, el cantante había insistido en que esta actuación serviría de homenaje al amor de su vida, su abuela. Sin embargo, Cantó y su equipo no han conseguido llegar al corazón del espectador europeo debido a una ausencia absoluta de emoción en una escenografía eclipsada por una luna de siete metros.

El triste historial reciente de España en Eurovisión contrasta por completo con su buen expediente en la versión junior del festival. Y es que, tras una ausencia de trece años, TVE ha vuelto por todo lo alto a esta competición con dos terceros puestos en 2019 y 2020 con Melani García, y su tema Marte, y con Soléa, y su tema P'alante, respectivamente.

Ahora se espera que los rumoreados cambios en el organigrama de RTVE que prepara el nuevo presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Torneró, también afecten a los responsables de las candidaturas españolas en Eurovisión. Esto pasaría por la destitución de su máxima responsable, la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, y algo menos probable la de la jefa de delegación, Ana María Bordás.

