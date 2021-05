Cuándo fue la última vez que España ganó el Festival de Eurovisión

Noticias relacionadas Massiel critica que España lleve una canción en inglés a Eurovisión

El Festival de la Canción de Eurovisión se emitió por primera vez en 1956 con siete países compitiendo. España debuta en el mismo en 1961, con la cantante Conchita Bautista como representante con el tema Estando contigo. El tema recibió 8 puntos en total, situándose en el noveno puesto de 16 participantes.

Desde entonces, España ha participado en el Festival de Eurovisión de forma ininterrumpida, aunque solo ha logrado la victoria en dos ocasiones. La primera de ellas llegó en 1968, en Londres, donde Massiel defendió la canción La, la, la.

Como ya se ha explicado en muchas ocasiones, inicialmente aquel año el representante de España en Eurovisión iba a ser Joan Manuel Serrat, que quería cantar el tema (compuesto por el Dúo Dinámico) en catalán como condición imprescindible. Siete días antes de celebrarse el Festival, Televisión Española elige a Massiel, que hace suya la canción.

“Todo fue surgiendo, improvisando”, reconocía la cantante a BLUPER con motivo del 50 aniversario de su épica victoria en el Festival. “Me hicieron un arreglo más ágil con Bert Kaempfert, el autor de 'Strangers in the night' de Frank Sinatra. Y con ese arreglo con más marcha, con mi amigo Jorge Gonzálvez, montamos la coreografía”.

El resto es ya historia. Aquel 6 de abril de 1968 Massiel recibió un total de 29 puntos, y se posicionó por delante de la gran favorita, 'Congratulations', del inglés Cliff Richards.

Esa victoria permitió a España organizar el Festival al año siguiente, en el Teatro Real de Madrid. 1969 es año muy recordado porque ganaron hasta cuatro países.

Hasta ese momento, el reglamento del festival no recogía la posibilidad de un empate, por lo que la UER decidió que España, Francia, Reino Unido y Holanda compartieran la victoria con 18 puntos. Tras esto, la UER modificó las reglas: si dos o más canciones empatan con el mismo número de puntos, cada canción deberá ser interpretada una vez más y los jurados seleccionarán una vencedora. Años después, las reglas cambiarían y se decidió que si dos o más países empataban, ganaría el que más puntuaciones máximas tuviera.

Aunque solo haya ganado dos veces el festival, España ha conseguido acariciar la victoria en varias ocasiones. Y es que quedó en segunda posición en 1971 con Karina y el tema ‘Un mundo nuevo’; en 1973 con Mocedades y ‘Eres tú’; en 1979 con Betty Missiego y ‘Su canción’; y en 1995 con Anabel Conde y el tema ‘Vuelve conmigo’.

En tercera posición sólo hemos quedado una vez con el grupo Bravo en 1984 y la canción Lady, lady. Julio Iglesias con Gwendolyne (1970) y Sergio Dalma con Bailar pegados (1991) fueron cuartos. Azúcar Moreno logró una quinta posición con Bandido en 1990, y Raphael con Hablemos de amor (1967), Nina con Nacida para amar (1989), con Marcos Llunas con Sin rencor (1997) una sexta.

En el siglo XXI, el mejor resultado obtenido por España ha sido el sexto puesto de David Civera en 2001 con la canción Dile que la quiero, mientras que en la pasada década, Pastora Soler con Quédate conmigo (2012) y Ruth Lorenzo con Dancing in the rain (2014) consiguieron las mejores posiciones (10ª).

Desde aquel año, España no ha conseguido superar el puesto 21. Edurne y Amanecer quedaron en el 21, Barei y Say Yay en el 22, Manel Navarro y Do it for your lover en el 26, Amaia y Alfred y Tu canción en el 23, y Miki Núñez y La venda en el 22.