Esther Vaquero: "Nunca me he sentido coartada por la línea editorial de Antena 3"

Esther Vaquero es una de las presentadoras más exitosas de los informativos de Atresmedia. La compañera de Vicente Vallés está arrasando en la segunda edición de Antena 3 Noticias, que desde hace unos meses no toca techo y se distancia cada vez más de la edición de Informativos Telecinco presentada por Pedro Piqueras.

Además de su conocida faceta frente a las cámaras, la periodista suele participar en eventos sobre temas relacionados con la salud, mostrando así su compromiso con la divulgación sobre diversas enfermedades. Este miércoles, la presentadora ha moderado la mesa redonda 'El gran reto del asma grave, juntos cambiamos el rumbo' para dar voz a esta enfermedad con la que viven más de 235 millones de personas en el mundo. BLUPER ha asistido a la charla y ha podido conversar con Esther Vaquero sobre su trayectoria profesional.

Vicente Vallés y Esther Vaquero presentan el informativo más visto de la televisión. Atresmedia

¿Qué has aprendido en este evento?

Conversando con los médicos se aprende un montón, me encanta hacer este tipo de cosas porque salgo de mi burbuja habitual y aprendo otras cosas. Quienes no conocemos de cerca el asma entendemos que es un síntoma que acompaña a otro tipo de enfermedades, pero es una enfermedad en sí misma y hay una modalidad grave que tiene sus propias características. Hoy he aprendido que controlándola puedes llegar a hacer vida totalmente normal. Es importante que se haga este tipo de encuentros para divulgar la enfermedad y hacer fuerza entre todos para que se tomen medidas, porque si no a ninguna institución se le va a ocurrir crear un plan para las personas que sufren asma.

¿Es importante que las personalidades públicas participen en este tipo de actos?

Me parece superimportante. Si tu imagen puede contribuir a llamar más la atención sobre una enfermedad concreta, los enfermos que la padezcan te lo pueden agradecer. Yo he hecho eventos y mesas redondas de muchas enfermedades y siempre aprendo algo que puedo aplicar para mi vida personal. Hoy, por ejemplo, he tomado nota porque tengo un hijo que tiene alergia y cuando le da alguna crisis tengo que estar pendiente por si tiene alguno de los síntomas relacionados con el asma. Además, es una satisfacción enorme pensar que con mi popularidad puedo dar visibilidad a la enfermedad, es un intercambio.

¿Faltan más programas sobre salud en televisión?

Totalmente. Yo trabajo en un informativo de media hora y nos cuesta horrores compactar toda la actualidad del día, así que este tipo de encuentros suelen tener poca cabida porque son atemporales y cuesta mucho difundirlos. En laSexta tenemos el programa ¿Qué me pasa, doctor? que trata informaciones muy necesarias y específicas, pero sí que echo de menos que haya espacios de salud en televisión y en radio.

La presentadora ha moderado una mesa redonda sobre el asma grave. GSK

¿Cómo has vivido este año de pandemia en Antena 3 Noticias?

Lo he vivido con perplejidad, con la parte 'dulce' de que no he tenido a nadie cercano contagiado ni en un hospital. Me incorporé de mi baja por maternidad y me encontré un edificio vacío, todo el mundo con mascarilla, todos obsesionados con el gel hidroalcohólico... Era como una película. Ahora que lo hemos normalizado todo, tenemos que seguir trabajando en ello, porque con el fin del estado de alarma parece que ya hemos visto la luz, pero las imágenes de este fin de semana me han asustado, estoy esperando a ver qué repercusión tiene esto en la curva.

¿Ha pasado la pandemia de ser un tema de salud a convertirse en un asunto político?

Sí, al principio estábamos centrados en hablar con sanitarios, enfermeros, inmunólogos... Expertos que nos ayudaran a entender el virus y cómo combatirlo. Pero ahora se ha convertido en un recital de qué decide cada Comunidad, qué partido gobierna en cada una, etc. Me da un poco de pena, porque era inevitable que entrara el componente político, pero quizá sea demasiado. Ahora mismo están todos aprovechando las restricciones de la pandemia para ganar más o menos popularidad en vez de pensar en el bien común.

Vosotros habéis recibido críticas por criticar al Gobierno. ¿Cómo las llevas?

Hay veces que me provoca desasosiego. Nosotros intentamos que la gente tenga toda la información relevante, útil, contrastada y de la forma más clara, con la intención de denunciar que hay cosas que no se hacen bien, tanto por parte del gobierno central como de otros gobiernos autonómicos. Yo tengo la tranquilidad de estar trabajando en un informativo en el que creo que lo único que queremos es contar la verdad. Para mí el mayor piropo que puede haber es que un día me digan que soy podemita y otro día me acusen de ser facha.

Entonces, ¿consideras que Antena 3 Noticias no tiene una línea editorial?

Todos los medios tienen una línea editorial. Vicente Vallés siempre editorializa la parte final del informativo con una especie de firma. Hace un informativo que no llega a ser de autor, pero sí tiene puntos en los que añade un matiz. Claramente hay una línea editorial, pero nunca me he sentido coartada, nunca me han dicho "no digas esto". Tenemos libertad para poder informar.

¿Cómo te ves en el futuro en televisión?

Espero poder seguir en Antena 3 mucho tiempo, me siento muy cómoda. Espero poder seguir creciendo y avanzando. Ahora estoy muy cómoda en Antena 3 Noticias y me gustaría seguir creciendo tanto en este informativo como en cualquier otro espacio. La cuestión es seguir adelante.