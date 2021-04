El vídeo sobre maltrato de Alessandro Lecquio que explica el 'perro no come perro' de Rocío Carrasco

Este miércoles, Rocío Carrasco se sentó en Telecinco para responder dudas que han surgido alrededor de su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Además de hablar de sus hijos o de Antonio David Flores, Rocío Carrasco ha respondido a Alessandro Lecquio, uno de los colaboradores de Telecinco que han sido más duros con ella.

Según el italiano, el relato de Rocío se ha correspondido con el de “una mujer que no ha sabido sobreponerse a los golpes del destino”, que “no puede ser que, en esta historia, todos sean malos menos Fidel” y que su historia es la del “fracaso de la maternidad”.

Muy templada, la hija de Rocío Carrasco sentenció: “Creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser (Antonio David) y, claro, perro no come perro”.

Esa expresión fue muy comentada en las redes sociales, y viene a decir que la mayoría de animales carnívoros no se alimentan de los de su misma especie, o lo que es lo mismo, que una persona de una determinada forma de ser o clase social no va a ir en contra de otro que es igual.

Ese “perro no come perro” que expresó Rocío Carrasco sirvió a los tuiteros para rescatar unas viejas declaraciones que dio Alessandro Lecquio en Tómbola, en la que en un momento dado se le pregunta que si él no le pega “a las mujeres”.

Lecquio, muy calmado, responde que él ha “tirado bofetones a las mujeres. Me ha pasado, pero es un bofetón light”. Karmele Merchante, que colaboraba en Tómbola, le preguntó si no sentía vergüenza por utilizar así la violencia, pero él echó balones fuera. “No estoy hablando de violencia, estoy hablando de una discusión en la que ella te tira un bofetón y tú se lo restituyes” explicaba, añadiendo que “no haya nada mal” en un hecho de estas características.

Tirando de archivo, podemos remontarnos al año 2001 para recordar que Antonia Dell'Atte, primera mujer de Lecquio, ya denunció en un programa de televisión que sufrió violencia machista durante su matrimonio. Fue en Gente, en Televisión Española, y dijo entonces “Yo he vivido tres años y medio casada con él, de malos tratos físicos y psíquicos. Y me siento en el deber de hacer esa llamada a todas las mujeres que han sufrido malos tratos, que los denuncien”.

Más adelante, en el programa Abierto hasta el amanecer, presentado por Jordi González en Antena 3, la modelo volvió a decir que fue víctima de violencia machista desde sus primeros meses de matrimonio, y que Lecquio le dio patadas estando embarazada. “Es un demonio con aspecto de ángel”, aseguró.

Alessandro Lecquio denunció por calumnias a su ex, pero la justicia le dio la razón a Antonia, que habría dicho la verdad. Entre otras pruebas, se aportó pruebas como una denuncia que presentó en 1991 en la comisaría de Chamberí, donde le acusa de malos tratos físicos y psíquicos y unas cartas que le mandó el propio Lequio, donde reconoce haberle maltratado y le pedía perdón.