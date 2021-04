Miriam Sánchez pone en venta su título de ganadora de 'Supervivientes': este es el sorprendente precio

Miriam Sánchez ha vuelto a sorprender a sus seguidores al anunciar en su perfil de Twitter que pretende deshacerse de un valioso objeto personal. La exestrella de cine para adultos ha puesto en venta el título que la acredita como ganadora de Supervivientes 2008, victoria por la que recibió 200.000 euros de premio.

"Vendo mi premio otorgado en la final de #Supervivientes2008", ha escrito la exmodelo. "Como sabéis esto sólo lo tenemos unas 10-12 personas en España. Para coleccionistas y fans míos o de la Lucy", prosigue el tuit, haciendo referencia a su pasado en el cine X con el pseudónimo de Lucía Lapiedra.

Este objeto, que para Miriam tiene un "gran valor personal", puede ser adquirido por alguno de sus seguidores por el precio de 1.000 euros. Cuantía que incluye, además del diploma enmarcado por la propia actriz, un autógrafo dedicado el comprador si así lo desea, tal y como ella misma ha hecho saber a los interesados que han respondido a su publicación.

Esta no es la primera vez que Miriam Sánchez utiliza sus redes sociales para comerciar con alguna de sus pertenencias personales, incluso las más íntimas. De hecho, en 2017 vendió sus prótesis mamarias por 500 euros, un negocio que despertó los rumores sobre su situación desesperada, pues ese mismo año intentó reciclarse profesionalmente formándose en Tanatoestética.

En 2019, la exmujer de Pipi Estrada volvía a vender una de sus posesiones para obtener liquidez. En este caso, la excolaboradora de Mujeres y Hombres y Viceversa. "Para mis fans, vendo mi coche en estupendo estado. Grandes momentos vividos con él. También firmaré cualquier revista, DVD y por supuesto foto conmigo. Eso sí, seriedad, contrato y demás. Precio asequible si lees las prestaciones", escribía.

Un mes después de ese tuit, que provocó una preocupación generalizada por su situación, Miriam reaparecía en el plató de Sábado Deluxe para explicar en primera persona el motivo de su desaparición mediática y de sus polémicos tuits. La exactriz reveló que había sufrido una grave depresión que le hizo recurrir a las drogas y a la comida.

No obstante, la ganadora de Supervivientes 2008 quiso desmentir su supuesta ruina y aseguró que ofreció sus prótesis mamarias como "una broma" hasta que vio que realmente había interesados y cerró la venta. "Soy muy gansa, en Twitter me lo paso muy bien", afirmaba.

"A mí me gusta la pela, no estoy arruinada. Invertí en unos pisos, vivo en uno pequeño y el grande lo tengo alquilado por 1.800. No me sobra el dinero, pero no vivo con lujos, vivo de ese alquiler y de mis ahorros", aseveró.