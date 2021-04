El desprecio de Risto Mejide a un técnico de 'Todo es mentira': "Si no lo entiendes, vete a otro programa"

Noticias relacionadas Risto Mejide reprende a Mediaset haber esperado para despedir a Antonio David

Risto Mejide ha protagonizado este martes un desagradable episodio en directo que ha generado numerosas críticas entre los espectadores de Todo es mentira. El presentador no ha podido ocultar su enfado con un técnico de sonido del programa por utilizar un desafortunado efecto de sonido mientras hablaba sobre los estragos económicos de la pandemia.

Mejide estaba exponiendo que, frente al optimismo del Gobierno por la bajada del desempleo en marzo, los datos indican que "hay 400.000 desempleados más que hace un año. (...) 900.000 personas en ERTE". En ese momento se escuchaba un "boom" que interrumpía el discurso del publicista, quien ha reprendido en directo y visiblemente enfadado al técnico de sonido.

"No me pongas el boom. Esto no tiene ningún sentido, estoy hablando de cosas muy serias que afectan a mucha gente. Si no lo entiendes, trabaja en otro programa", aseveraba Risto.

Risto Mejide al trabajador de sonido de #TodoEsMentira5A: "Oye, que no me pongas el 'boom' ... Si no lo entiendes trabaja en otro programa".





La forma en la que el presentador se ha dirigido a un miembro del equipo no ha gustado a algunos espectadores que, aunque en su mayoría consideran que lleva razón en que el efecto de sonido no tenía cabida, le han dedicado críticas en redes sociales por sus malas formas. "Ha sido un maleducado", "se cree Dios" o "es un prepotente" son algunas de las frases dirigidas al publicista en Twitter.

Desaires

Este no es el primer desaire de Risto Mejide a sus compañeros frente a las cámaras de Todo es mentira. Hace poco más de un año, el presentador mostraba su fuerte carácter contra el exdiputado de Ciudadanos y tertuliano del programa Juan Carlos Girauta.

Una semana después de que el colaborador llamase "gilipollas" a los espectadores que le habían criticado, Risto coincidía con él por primera vez, pues en el momento del insulto estaba Marta Flich al frente del espacio.

Risto Mejide echó a Girauta del plató hace un año. Mediaset

Mejide aprovechaba el directo para dirigirse a Girauta y recriminarle su actitud irrespetuosa: "Aquí no vienes a faltarle a la audiencia", aseveraba. "Te pido encarecidamente que te retractes", proseguía el comunicador, a lo que el tertuliano se negaba en rotundo. "Risto, no. Échame", retaba el expolítico.

"Bien, pues adiós, Juan Carlos Girauta. Adiós. Pues te tengo que echar del plató, lo siento. Gracias", sentenciaba el presentador, echando del plató al tertuliano. Al día siguiente, Risto pedía disculpas al exdiputado: "Girauta había dicho que solo volvería si yo le pido perdón públicamente. Voy a predicar con el ejemplo, Juan Carlos te pido perdón. Ahora, ¿qué?", preguntaba. Sin embargo, el exportavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados declinó la oferta de regresar.