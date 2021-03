Toni Cantó ficha en directo por 'Todo es mentira' un día después de dejar la política

Toni Cantó dará el salto a la televisión tras dimitir de su cargo como coordinador autonómico de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Apenas un día después de su renuncia, el actor ha cerrado su fichaje como tertuliano del programa Todo es mentira. Así lo han confirmado el propio interesado y Risto Mejide este martes en directo.

"Estoy triste, han sido unos días duros. Por desgracia veo a un partido totalmente enrocado. Lo que vi ayer, fue un grupo de gente, el núcleo duro, que están llevando al partido al desastre. Ayer Inés podía haber elegido salvar al partido o al núcleo duro, y eligió el núcleo duro", ha confesado el valenciano al inicio de la conexión.

El exdiputado ha aprovechado para desmentir su fichaje por otra formación política: "A mí me encanta la política, si no me encantara la política no me hubiera metido en esta profesión que exige una dedicación tan bestia. Pero yo ahora mismo en lo único que estoy pensando es en desconectar una temporada, descansar, darle tiempo a los míos y cerrar heridas porque me siento muy desencantado y sin ninguna ilusión".

Risto Mejide, Marta Flich y Toni Cantó en 'Todo es mentira'. Mediaset

Ha sido entonces cuando Risto ha querido abordar las propuestas de trabajo que Cantó asegura haber recibido fuera de la política: "¿Entre esas propuestas no estará Supervivientes?", ha preguntado el publicista, algo que el actor ha negado tajantemente.

"Tengo alguna propuesta de productoras de televisión", ha revelado el ya expolítico. Una frase tras la cual el presentador ha dado un dato hasta ahora desconocido: "Una de esas propuestas viene de esta casa, de esta cadena y de este programa. (...) Desde aquí formalizo la oferta para que vengas como tertuliano", ha afirmado Mejide.

Tras interesarse en tono de broma por si su superior en el programa sería el propio Risto o Marta Flich, Toni Cantó ha acabado aceptando la oferta del programa. "Me parece bien… ¡Iniciemos la negociación!", ha zanjado. Por tanto, su aparición en la mesa de Todo es mentira podría producirse en los próximos días.

Con este fichaje, el actor se une a otros políticos 'disidentes' que han acabado en el espacio de sobremesa de Cuatro, como su excompañero de partido Juan Carlos Girauta o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.