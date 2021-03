Qué pasa en los capítulos de 'Love is in the air' de este martes 23: resumen, fotos, horario

Por segunda semana consecutiva, Mediaset España ha decidido reducir la emisión de Love is in the air sólo a la noche del martes, de 22 a 01:15 horas, para así poder emitir una doble entrega semanal de La Isla de las Tentaciones.

De esta forma, las fans de la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel podrán ver menos capítulos en abierto de los que venían viendo hasta ahora cuando se emitía en martes y miércoles.

A ello se une la decisión de Mediaset España de reducir el número de capítulos que sube a su plataforma de pago Mitele PLUS, lo que ha enfadado a sus seguidores.

En estos momentos, Mitele PLUS tiene subido a su plataforma hasta el episodio 67 titulado Toda la verdad sale a la luz, el cual no se podría ver hasta dentro de dos semanas.

Sinopsis

Pero, ¿qué capítulos se emitirán este martes 23 de marzo) Según la programación mandada a los medios por Telecinco, la emisión de esta noche comenzará con el capítulo 61 titulado Serkan se aísla del mundo.

En él, Serkan se recluye en su casa, una situación que preocupa a su madre, amigos y compañeros de trabajo. Eda, por su parte, buscará la manera para poder seguir adelante y conseguirá hacerle volver.

Ya en el episodio 62 titulado El corazón, más fuerte que la razón, la arquitecta trata de localizar al subcontratista responsable de la obra en la que fallecieron sus padres. En este difícil momento, Serkan brindará su apoyo a la joven.

Por último, en el capítulo 63 titulado Asuntos pendientes, tras un desfile de moda benéfico organizado por Aydan, Serkan quedará prendado una vez más por el encanto de Eda. El empresario tratará de acercarse a ella, pero nada saldrá según lo esperado.

Fotos de los capítulos 61, 62 y 63