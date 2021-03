Lola se salta las normas y destroza el final de 'La isla de las tentaciones'

Lola, participante de la tercera edición de La isla de las tentaciones, ha causado un enorme revuelo al saltarse las estrictas normas de confidencialidad del reality y destrozar el final que los espectadores tenían que conocer esta semana, cuando se emiten las hogueras finales y el reencuentro de los concursantes seis meses después de la grabación del programa.

La leonesa, que concursa en el programa de Telecinco junto a su chico, Diego, ha publicado una fotografía en sus redes sociales que desvela cómo está su vida sentimental tras su experiencia en República Dominicana.

La imagen en cuestión fue publicada en la sección 'mejores amigos' de sus stories de Instagram, un apartado al que sólo pueden acceder los perfiles que ella seleccione entre sus más de 544.000 seguidores. Sin embargo, la foto ha acabado viendo la luz y revelando un spoiler a dos días de conocerse la relación actual entre Lola y Diego.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Isla de las Cornamentas (@isladelascornamentas)

En la fotografía, la concursante aparece posando junto a un chico llamado Iván, a quien dedica el siguiente texto: "Seis meses a tu lado. Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos. No me importa, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo, mi amor".

El joven que acompaña a Lola es Iván Rubio, un futbolista e influencer alicantino al que ha conocido fuera del reality, por lo que, aunque se desconoce si decidió abandonar la isla sola o acompañada, lo cierto es que el amor no acabó triunfando en el programa y la concursante tardó poco en encontrar otro pretendiente.

Final censurado

Carlos no aparecerá en las últimas entregas del programa. Mediaset

La isla de las tentaciones emitirá este miércoles las hogueras finales en las que las parejas se reencontrarán y deberán decidir si abandonan el programa juntas o por separado. Así, Lola y Diego volverán a verse tras su hoguera de confrontación en la que el extronista le reprochó a su novia su infidelidad con Carlos.

Sin embargo, en la hoguera no habrá ni rastro del tentador que conquistó a Lola, pues la productora decidía borrar sus apariciones en el programa después de que fuera detenido por la Guardia Civil, acusado de agredir sexualmente a una joven junto a varios amigos en una fiesta.

De esta manera, si Lola decidiera abandonar el reality con Carlos, no se podrán ver las imágenes de su final. Lo mismo ocurrirá el jueves con El reencuentro seis meses después, donde se suprimirá la presencia del polémico tentador que sigue investigado por la justicia.