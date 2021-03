'Mi hogar, mi destino': horarios de esta semana, días de emisión, capítulos

Tras una primera semana jugando con sus horarios, haciendo que ni los medios ni los espectadores supieran a qué horas se iba a emitir Mi hogar, mi destino, e incluso sin anunciar si serían capítulos completos o meros avances, Telecinco ha definido esta semana la estrategia de emisión del drama turco.

Y aunque en su parrilla mandada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tampoco especifica qué capítulos emitirá de la serie protagonizada por Demet Özdemir, sí podemos adelantar cuáles serán sus horarios en la semana del 8 al 14 de marzo.

El primer día de emisión de Mi hogar, mi destino será este martes 9 de marzo, a partir de la 01:00 horas, y tras la emiisón de los nuevos capítulos de Love is in the air. En el caso de la comedia romántica sí se sabe que los capítulos a emitir serán el 52 y 53.

El mismo horario tendrá el miércoles 10 de marzo, con Telecinco emitiendo nuevos capítulos a partir de la 01:00 horas. Tampoco se sabe cuáles, pero en Mitele sólo se puede ver hasta el episodio 7 de manera gratuita y hasta el 13 en modo de pago.

Ya el jueves, las fans de esta serie podrán disfrutar de nuevos episodios un poco antes, ya que la emisión se adelantará a las 00:40 horas, tras la nueva entrega de La isla de las tentaciones.

Así quedan los horarios de Mi hogar, mi destino para esta semana:

Martes: Nuevo episodio a la 1:00 horas, tras Love is in the air.

Miércoles: Nuevo episodio a la 1:00 horas, tras Love is in the air.

Jueves: Nuevo episodio a las 0:40 horas, tras La isla de las tentaciones.

Qué pasa en los nuevos capítulos

En el capítulo 8 titulado Un corazón dividido, descubrir el matrimonio de su hija con Mehdi ha roto el corazón de los padres adoptivos de Zeynep. Nermin intentará llevársela de allí, lejos del lugar que destrozó su vida cuando era pequeña.

Ya en el episodio 9 titulado Ocultando mentiras, Zeynep se encuentra en una encrucijada tras su boda. Faruk no renunciará al amor de Zeynep y estará dispuesto a hacer lo que haga falta para recuperarla mientras que Nermin no permitirá que su hija destruya su vida.

Mientras, en el capítulo 10 titulado En busca de mi camino, Zeynep vuelve a casa para tener una conversación pendiente con su madre adoptiva. Tras su matrimonio con Mehdi, Zeynep promete a su madre que recuperará su camino y volverá a encontrase a sí misma.

