'Sálvame' desvela los mensajes racistas del cantante Francisco a la madre de su hija

Sálvame ha desvelado este lunes los mensajes cargados de xenofobia, racismo y machismo que el cantante Francisco ha enviado a Denia Apolinar, la madre de su hija no reconocida. La propia afectada acudía al programa para denunciar la situación que está sufriendo tras reclamar la pensión de su hija, que el artista lleva dos años sin pagar.

Entre los ofensivos comentarios vertidos por el cantante hay frases como "Unga unga. Cómase, o lo que quiera hacer con el plátano", "A dormir al árbol, coñazo de animal", "usted es del planeta de los simios" o "el que te preñó vive en el Bioparc". Unos mensajes que el programa mostraba ante las dos afectadas, Denia y su hija, Naomi, que no podían contener las lágrimas al revivirlos.

Tras visionar los deleznables comentarios del artista valenciano, Carlota Corredera expresaba su total rechazo ante esta actitud: "Yo la verdad es que no se por dónde empezar. Se mezcla racismo, machismo… es todo absolutamente asqueroso, ¡es asqueroso! Me quedo sin adjetivos", aseveraba la presentadora.

Según ha relatado Denia, el cantante empezó a enviarle estos mensajes cuando ella le exigió que abonase todos los pagos pendientes de la pensión que lleva sin pasarle desde hace dos años por la manutención de su hija. "De la noche a la mañana se declaró insolvente. Yo le reclamaba el dinero porque necesitaba que la niña se mantuviera para comer. A cada mensaje que le escribía me mandaba un mensaje así", explicaba abatida.

Naomi, por su parte, decidió intervenir por videollamada para apoyar el testimonio de su madre. Entre lágrimas, la hija del cantante se mostraba impactada por los mensajes: "Me ha impactado bastante, me parece una falta de respeto. Hoy en día es un poco raro ver estas cosas. Me da mucha pena. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo", expresaba.

Además, la joven asegura que esos comentarios le hacen pensar que el artista se niega a reconocerla por su color de piel: "Ya no es el hecho de que él no se quiera hacer una prueba de ADN. No me asume como hija por mi color de piel y eso me duele bastante... Pensar que mi padre es una persona que hace este tipo de comentarios me avergüenza".

Finalmente, Carlota revelaba que el programa no había emitido los mensajes más hirientes: "Los mensajes que estamos escuchando a todos nos están pareciendo atroces, pero no vamos a emitir los más duros. Se han tenido que filtrar porque hay contenido mucho más hiriente y racista. La dirección ha considerado que había que dejar al margen esas barbaridades y ni siquiera hacerlas públicas aquí".