El repaso de Elsa Ruiz a Cuatro por borrar su comentario sobre las mujeres no normativas

Elsa Ruiz, excolaboradora de Todo es mentira, ha cargado contra Cuatro a raíz de un vídeo que la cadena ha compartido por el 8M. "Hoy, 8 de marzo, el canal de televisión Cuatro ha hecho esta publicación en Twitter e Instagram", explica en otro vídeo publicado en sus redes.

La pieza compartida por la cadena de Mediaset era un fragmento del programa Todo es mentira emitido el 8 de marzo de 2019. Al comienzo de la emisión, Marta Flich y Elsa aparecían juntas frente a la cámara para dar un reivindicativo discurso feminista.

Sin embargo, la cadena decidía no etiquetar a la activista transgénero. "Ya sé que no trabajo en Todo es mentira ni en Cuatro, pero si aparezco yo, aunque no abra la boca, qué menos que etiquetarme", expresa la cómica.

Resulta que por el #8M @cuatro ha compartido este vídeo donde aparezco y ni me mencionan ni ponen la parte donde hablo yo. ¿Por qué será? 🤔 https://t.co/vcpl37rt34 pic.twitter.com/eSYwtITbyB — Elsa Ruiz Cómica (@elsaruizcomica) March 8, 2021

Pero el detalle que más ha molestado a la que fuera colaboradora del espacio de Risto Mejide ha sido el hecho de que la cadena ha decidido cortar el vídeo justo en el momento en el que ella empezaba a hablar: "No sé si habéis cortado esa parte porque no trabajo allí o por lo que dije, pero queda un poco raro que justo el 8 de marzo no queráis dar voz a lo que dijo una mujer trans que trabajó para vuestra cadena", concluye.

La monologuista, además, ha compartido con sus seguidores el fragmento omitido por la cadena, en el que defendía el feminismo inclusivo "con especial hincapié en las mujeres distintas y no normativas".

Abrupta salida

La cómica abandonó el programa sin explicar el motivo. Mediaset

Elsa Ruiz dejó de aparecer en Todo es mentira hace justo un año, coincidiendo con la llegada del confinamiento a España. Ni el programa ni ella dieron explicaciones públicas sobre su ausencia y hubo que esperar ocho meses hasta que la cómica se pronunciase sobre el asunto.

En el mes de noviembre, Ruiz publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que abordaba el tema en clave de humor: "Sois mucha gente la que me preguntáis si ya no estoy en Todo es mentira. Y la verdad es que no. No estoy desde marzo, habéis tenido siete meses para datos cuenta", bromeaba.

"Me gustaría contaros en exclusiva por qué", proseguía la excolaboradora. Pero, justo cuando comenzaba a detallar los motivos de su marcha, encendía una licuadora que impedía escuchar su speech. "Y esta es la historia. Yo creo que se entiende, ¿no?", concluía. En aquel momento, el propio Risto Mejide reaccionó con humor comentando lo siguiente: "Jamás pensé que lo contaría".