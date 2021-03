Las polémicas palabras de Risto sobre la chica que perdió un ojo en Barcelona: "¿Qué se le va a hacer?"

Risto Mejide vuelve a estar en el centro de la polémica tras unas controvertidas declaraciones en Todo es mentira. El presentador ha entrevistado a la portavoz nacional de Arran, Adriana Roca, para abordar los disturbios que llevan sucediéndose varios días en Barcelona a causa del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

La entrevistada ha defendido a los manifestantes asegurando que "hay una generación que estamos muy hartos y hemos dicho basta". Según la portavoz, lo que ha que preguntarse es "dónde están las causas y quién ejerce la violencia", ya que afirma que lo que se ve en las distintas manifestaciones es que " la gente se está defendiendo ante el abuso por parte de la policía".

ADRIANA ROCA: "Lo de la chica que le quitaron un ojo, ¿Tenéis alguna cosa que decir?"



RISTO MEJIDE: "Por supuesto. Si te vas a un sitio donde se ha liao...y después tienes la mala suerte de que te dé...Pues..Qué le vamos a hacer". pic.twitter.com/GGmzWihvoZ — Guillermo Guijarro (@williguijarro) March 2, 2021

Risto se mostraba crítico con las palabras de la entrevistada: "¿Entra en vuestra lucha quemar a un policía dentro de un furgón?", mientras que la portavoz de Arran le invitaba a valorar el hecho de que una joven haya perdido un ojo a causa del impacto de una bala de foam disparada por un mosso.

"Tengas 19 años, tengas 23 o tengas 40 tienes que saber dónde te metes", respondía tajante el publicista. "Si después de tres días de altercados te vas a un sitio donde vuelve a haber disturbios una caricia no te vas a llevar", proseguía. Además, ha eximido de responsabilidad al agente que disparó: "Si tienes la mala suerte de que te dé, ¿qué le vamos a hacer? Dudo mucho que el mosso estuviera apuntando al ojo de la chica".

Las palabras de Mejide han levantado ampollas entre muchos espectadores, que han criticado duramente en las redes sociales su discurso falto de empatía. No obstante, las opiniones están divididas y otras personas defienden la contundencia con la que Risto ha condenado la violencia de los manifestantes.

Finalmente, Risto volvía a cargar contra la portavoz de Arran: "La manera de estar cabreado no es lanzarte a la calle y arrasar con escaparates. Me da vergüenza en lo que estáis convirtiendo Barcelona. Me da vergüenza que haya jóvenes como vosotros, que no representáis a la juventud de Barcelona, que estéis liando la que estáis liando. ¡No merecéis ni la calle que pisáis!".