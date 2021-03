Las polémicas de Jorge Brazález: de su tensión con Emma García a su ataque a los trabajadores

El Desafío celebra este viernes la gran final de su primera edición en Antena 3. Jorge Brazález, Kira Miró y Pablo Puyol son los tres primeros clasificados del ranking y se disputarán la victoria del programa. Antes de que eso ocurra, los tres finalistas visitan este jueves El Hormiguero para adelantar lo que se podrá ver en la final.

La emoción es máxima después de que la gran favorita, Kira Miró, fuera adelantada in extremis en la última gala por uno de sus rivales. Se trata de Jorge Brazález, un joven cocinero que podría ganar su segundo talent show tras alzarse con el triunfo en la quinta edición de MasterChef.

Kira Miró, Pablo Puyol y Jorge Brazález visitan este jueves 'El Hormiguero'. Atresmedia

El paso de Brazález por el formato de TVE le convirtió en un cotizado personaje televisivo que, además, ha protagonizado varias polémicas en los últimos años. Ya durante su experiencia en el concurso despertó el interés mediático por la relación surgida entre fogones con Miri, su compañera de concurso.

Un año después de ganar MasterChef, Jorge fichó por Telecinco para convertirse en el cocinero de Viva la vida. Allí vivió un incómodo momento en directo después de que Emma García aludiera a su posible boda con Miri. "¡Que te casas!", celebraba la presentadora tras unas declaraciones de la pareja del chef afirmando que pasarían por el altar.

Visiblemente molesto, Brazález negaba la noticia y aseguraba que lo único que iba a hacer era "cocinar chipirones". "Es ridículo que salga este reportaje y que no haga ninguna alusión a una persona que quiero y que amo, pero que no puede ser porque tenemos muchas cosas y vidas muy separadas", espetaba. Finalmente, enviaba un mensaje muy directo a Miri: "En serio, que te quiero, pero estamos cada uno a nuestra movida y me gustaría que tuviéramos tacto porque es muy complicado", sentenciaba.

Jorge Brazález protagonizó un momento de tensión con Emma García en 'Viva la vida'. Mediaset

Siete días después, el joven anunciaba su marcha de Viva la vida, aunque tanto él como Emma García negaban que se debiese al encontronazo de la semana anterior. "Esto no tiene nada que ver con lo que sucedió la semana pasada", explicaba la presentadora, "es verdad que Jorge me había comentado todo acerca de su sueño con el restaurante en Ibiza y es en lo que causaba una serie de problemas de horarios".

"Somos sólo tres socios y tenemos que hacer todo, no me puedo permitir perder día y medio, pero estoy súper agradecido con el programa y espero que esto sea un 'hasta luego' y volver cuando esté todo más asentado", se despedía el chef.

Fuera de los platós también ha estado en el centro de la polémica, sobre todo por varias publicaciones en redes sociales que le han ocasionado aluviones de críticas. En junio de 2019, el cocinero compartía en su perfil de Instagram una reflexión que causó un enorme revuelo: "Una mujer sin un hombre es como un pez sin bicicleta", se leía. Pese a que la intención inicial era hacer ver que una mujer no necesita a un hombre, muchos de sus seguidores lo entendieron como una publicación machista y homófoba por obviar las relaciones homosexuales.

Apenas un mes más tarde, las redes volvían a atizarle por una de sus publicaciones. En este caso, Jorge invitaba a sus seguidores a consumir comida caducada. "Me estoy comiendo una pizza caducada... caducada. ¡Caducada ocho días!", escribía. "Caducada puede ser que no esté tan buena, pero hay que probarla, ¿no?". Una reflexión que sus seguidores no perdonaron, sobre todo por la responsabilidad que como empresario hostelero debe mostrar con los aspectos sanitarios. Horas después, el chef decidía borrar la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Brazález López (@1ncordio)

La última de las controversias del finalista de El Desafío se producía hace justo un año. Tras decretarse en España el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el chef publicaba un vídeo en el que mostraba su indignación por la medida: "Me estás diciendo que el trabajador tiene que estar así en casa parado, quieto, cobrando... ¿Y los empresarios tienen que estar en su casa, parados, pero pagándoles a los trabajadores?", aseveraba, ganándose de nuevo el hate de las redes.

Más allá de estas salidas de tono, el concursante ha demostrado su gran competitividad y luchará este viernes por arrebatarle a Kira Miró y Pablo Puyol el honor de convertirse en el primer ganador de la historia de El Desafío.