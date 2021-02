Más allá de Luis de Lama en ‘Pasapalabra’: los otros guardias civiles de la televisión

Noticias relacionadas El llanto desconsolado de un niño por la eliminación de Luis de ‘Pasapalabra’

El pasado martes, el duelo entre Luis de Lama y Pablo Díaz en el concurso Pasapalabra llegaba a su fin. Finalmente, y tras 84 programas, Luis resultaba eliminado por un nuevo concursante, Diego Cárdenas, en la ronda previa al concurso, durante la llamada ‘silla azul’, tras fallar dos preguntas con la letra F.

A través de sus 84 participaciones, Luis ha hablado con orgullo de la Guardia Civil, cuerpo en el que ejerce de como agente de tráfico y coordinador de equipo de atestados en Madrid. También hijo de guardia civil, entró en la Benemérita en 2001, tras haber sido, entre otras profesiones, pintor de brocha gorda o repartidor de pizza.

Sus palabras han sido muy bien recibidas por parte de sus compañeros; de hecho, el perfil oficial de la Guardia Civil, que en Twitter cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, le dio unas palabras de cariño. "Te despides de Pasapalabra con la frente muy alta, Luis de Lama, por tu enorme nivel competitivo, humano y profesional. Gracias por todas las menciones que has hecho a tus compañer@s de la Guardia Civil", le decían en un tuit. "Una lástima que no hayamos podido regar juntos ese rosco", añadían.

La mención en Twitter se sumaba a otros gestos que la Guardia Civil ha tenido con él. El pasado mes de octubre, el ya exconcursante fue recibido por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para darle la enhorabuena y desearle suerte. En otro tuit, se apuntaba que Gámez felicitó a de Lama "por la imagen que está dando de la Guardia Civil, y le ha deseado mucha suerte en nombre de todos los guardias civiles".

La Directora General @Maria2Gamez recibe a Luis, concursante de @PasapalabraA3 para darle la enhorabuena por su participación en el programa y por la imagen que está dando de la Guardia Civil, y le ha deseado mucha suerte en nombre de todos los guardias civiles pic.twitter.com/ON6NND7Ojd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) October 22, 2020

Los otros guardias civiles de la televisión

Aunque se llevó un buen pellizco, Luis de Lama se quedó lejos de alcanzar el bote del concurso Pasapalabra, que supera el millón de euros. No tuvo la suerte de su colega Jorge Pérez, el guardia civil que desató una auténtica locura en redes cuando, desde la cuenta oficial del cuerpo, publicaron en Twitter una foto suya vestido de uniforme.

Desde entonces Jorge no volvió a ser el mismo, y sumó a su trabajo como guardia civil nuevos proyectos como modelo. Además, en 2020 se convirtió en concursante de Supervivientes, y se alzó como ganador de la edición al contar con el mayor apoyo del público en un duelo final contra Ana María Aldón.

El pasado mes de agosto, Jorge revelaba su nuevo proyecto, también vinculado en cierta gorma con la Guardia Civil. Y es que se convertía en profesor de Educación Física en una de las más populares academias de oposiciones para entrar en el cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Pérez (@jorgeperezdiez)

Otro programa de Telecinco que contó con un guardia civil como uno de sus concursantes fue La isla de las tentaciones. Y es que durante la primera edición el talent show, uno de sus protagonistas fue José Sánchez, quién participó en el programa junto a Adelina Seres.

Los jóvenes fueron la única pareja que consiguió sobrevivir a los encantos de los tentadores y regresaron felices a España. Sin embargo, sólo unos meses desepués ponían punto y final a su relación después de más de un año y medio de amor.

Sánchez, que cuenta con más de 291.000 seguidores en Instagram, cuenta habitualmente cómo es su día a día en la benemérita. "No hay nada más justo que ayudar a aquellos que no pueden ayudarse, por eso me hice Guardia Civil y es un código por el que me rijo cada día como ser humano".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴊᴏsᴇ sᴀɴᴄʜᴇᴢ ✝ (@josechof)

Diferente es el caso de Antonio David Flores, celebrity a la que hemos visto en concursos de telerrealidad tales como Gran Hermano VIP, Acorralados o Ven a cenar conmigo.

El malagueño saltó a la fama en los años 90, cuando se hizo novio de Rocío Carrasco, con la que terminó casándose y teniendo dos hijos. Entonces ejercía de guardia civil en Argentona, en la provincia de Barcelona. Un escándalo por el cobro irregular de unas multas lo puso en el ojo huracán.

Aunque muchos piensan que fue expulsado, Antonio David ha relatado en multitud de ocasiones que se fue del Cuerpo por decisión propia. “Podía haber solicitado una excedencia, pero ni siquiera llegué a plantearme esa opción”, dijo en Sálvame hace unos meses. “Yo era un chaval de 19 años relacionado con el hijo de Rocío Jurado con un seguimiento increíble por parte de la prensa y fui el cabeza de turco (...) Yo no era el perfil para estar en ese cuerpo y no me querían allí” diría en otra ocasión.

Aunque estuvo pocos años, a Antonio David siempre se le relaciona con el Cuerpo; por ejemplo, se confirmó que concursaría en Quiero dinero de Sálvame a través de la imagen de un tricornio, y en una de las pruebas el programa le hizo estar esposado a una muñeca hinchable.

Ya que antes se habló de oposiciones, en ese sentido no podemos olvidarnos del canario Joshua Velázquez, de la tercera edición de Maestros de la costura. Cuando entró al concurso se presentó como opositor a Guardia Civil, pero tras alzarse como ganador en alguna entrevista confirmó que había dejado los libros y las academias preparatorias al 100%.

Hablamos con Joshua, la revelación de 'Maestros de la costura' que da carpetazo a la Guardia Civil https://t.co/95suvcwOGm pic.twitter.com/luCp0M0u7v — Jaleos El Español (@Jaleos_EE) February 24, 2020

La lista de opositores a Guardia Civil podría continuar con otros nombres de concursantes televisivos como Jorge Moreno, de La Voz en 2013, o Ángel, de La isla de las tentaciones 2. El sevillano acudió al programa de Mediaset junto a su novia Inma, y sorprendieron al abandonar de forma prematura con la promesa de casarse y tener un hijo.