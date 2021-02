‘Love is in the air’ anota segundo máximo de audiencia, pero no puede con ‘El Hormiguero’

‘Love is in the air’ anota segundo máximo de audiencia pero no puede con Roca en ‘El Hormiguero’ Telecinco

A Love is in the air le sienta bien las emisiones en lunes como telonera de El Debate de las Tentaciones. La pasada semana, la serie lograba su mejor dato, con un 11,9% de share y 2.194.000 espectadores. Por eso había mucho interés en ver qué audiencias hacía en la entrega de este 1 de febrero, sobre todo, teniendo en cuenta que su principal competidor, El Hormiguero, no tendría a su presentador titular.

Según los datos de Kantar, ofrecidos por Barlovento Comunicación, Love is in the air se queda muy cerca del éxito obtenido siete días antes, al seducir a 2.172.000 espectadores, y mejorando su cuota hasta un 12,1%.

En Antena 3, Pablo Motos faltaba por primera vez a El Hormiguero, tras haber sido informado de que había estado en contacto con un positivo por coronavirus. Así, el espacio fue presentado por Nuria Roca, que entrevistó virtualmente a Maluma. Roca se ganó el aplauso en las redes sociales, y el programa terminó por firmar un 16,5% de cuota con 2.979.000 espectadores.

En estricta coincidencia entre ambas oferas, de 22:06 a 23:01, la diferencia fue aún mayor ya que Antena 3 promedió un 16,6% y 2.999.000 espectadores por el 11,8% y 2.129.000 espectadores.

Ayer #LoveIsInTheAir de @telecincoes firma el 12.1% de cuota de pantalla y 2.172.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 4.410.000 persona vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 49.2%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/inSQedEqON — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 2, 2021

En el prime time, Maestros de la costura mejora con su segunda entrega. El talent show sobre el mundo de la moda logra superar la barrera de los dos dígitos, que no logró en su estreno, y firma un 10,1% de share y 1.277.000 espectadores. En el episodio de ayer, Ana Belén acudió de invitada, y ayudó en la primera prueba al boxeador Álvaro, que terminó siendo el expulsado.

Antena 3 ha logrado un público muy fiel con su drama Mujer, ficción protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk, y en la emisión del lunes mejoró respecto a la semana anterior. Firmó un 17,5% de cuota con 2.298.000 espectadores.

#Audiencias I



💥#Mujer1Feb continúa imparable: es LO+VISTO de la noche del lunes con casi 2,3 millones de seguidores



🏆LÍDER absoluta con el 17,5%, a +2,9 puntos de la siguiente opción en su franja



👥4.274.000 personas vieron ayer en algún momento la serie de @antena3com pic.twitter.com/g3tWbS8YFg — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 2, 2021

En Telecinco, el Debate de las tentaciones mantiene sus datos. El programa en el que Rubén se convirtió en el nuevo tentador 'VIP' registró un 16,5% de share con 1.639.000 espectadores.

En este caso, en la franja de estricta coincidencia, de 23:06 a 00:36, Mujer también ganó a el Debate tras anotar un 17,7% y 2.288.000 espectadores por el 14,5% y 1.884.000 espectadores de Telecinco.

Mientras, en Cuatro, El Blockbuster anotó un 8,2% y 1.036.000 espectadores con la cinta The Doorman; y laSexta promedió un 4,6% y 524.000 espectadores con El Taquillazo: Blade Runner.

Del resto de la jornada, destaca Antena 3 Noticias 2 como el contenido más visto, con

3.589.000 espectadores y un 20,3%. Por su parte, el concurso Pasapalabra continúa muy fuerte y es el programa no informativo más seguido, con un 22,8% de cuota y 3.561.000 espectadores; en el minuto de oro del día, a las 21:05, llegó al 28,4% con 4.884.000 espectadores.