Carmen Ferreiro: "Hemos tomado nota de las críticas a 'Mask Singer'. Vamos a incrementar la dificultad"

Por sexto mes consecutivo, Antena 3 ha conseguido ser la cadena más vista en la franja del prime time, la más valorada por los anunciantes, con un 15,9% de cuota de pantalla. Lo ha hecho gracias al tridente que forman Pasapalabra, Antena 3 Noticias y El Hormiguero, todos con medias superiores a los tres millones de espectadores.

Por todo ello, desde BLUPER hemos querido hablar con la directora de Entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, para analizar estos datos y hacer un balance de las distintas apuestas que el grupo ha estrenado en lo que va de temporada y las que llegarán en los próximos meses.

¿Se ha pensado en algo especial para el décimo aniversario de Tu cara me suena? ¿Una edición All Stars? ¿Habrá novedades en la segunda edición de Mask Singer: Adivina quién canta? ¿Cuándo llegará la segunda edición de La Voz Kids? ¿Puede regresar en algún momento Maestros de la reforma?

¿Qué balance haces de lo que llevamos de temporada? Mask Singer se ha convertido en la revelación, Pasapalabra anota récords diarios, La Voz ha conseguido sobreponerse...

Hago un balance muy positivo. Creo que es el resultado de muchos años trabajando y confiando en el entretenimiento en formatos nuevos como Mask Singer y en otros consolidados como La Voz, Pasapalabra, El Hormiguero o Tu cara me suena. Estamos recogiendo los frutos del trabajo de muchos años atrás.

¿Hay que afinar el tiro?

Nuestro trabajo es ver y analizar los formatos que se estrenan anualmente e ir detectando los que pueden tener una buena acogida por el público español. Cada país y cada cultura son diferente. Pero cuando hay un buen formato, el espectador es uno. Y, sobre todo, agradece la novedad.

Desde BLUPER defendimos que era bueno para la televisión que un formato como Mask Singer triunfara en nuestra televisión porque abre la puerta a que se siga arriesgando...

Es verdad que este tipo de formatos se crean una vez cada ocho años. Esta vez ha tenido que venir de Corea, donde tienen ideas más locas. Y eso está bien porque luego cada país lo adapta a su idiosincrasia. Pero al final se propone algo distinto al espectador. Una cosa que tiene Mask Singer es que la audiencia es alguien más del formato. Es un soplo de aire fresco no sólo para Atresmedia, sino para el entretenimiento español.

¿Vais a tomar nota de las críticas o consejos de cara a la segunda temporada?

¡Por supuesto! Hay margen de mejora para la siguiente temporada de Mask Singer. Sería falso decir lo contrario. Pero no sólo en Mask Singer, sino en todos los formatos que estrenamos, sobre todo cuando se estrenan por primera vez. Vamos a incrementar el grado de dificultad de las pistas. Una cosa es jugar desde plató y otra desde casa, con toda la ayuda que se tiene.

Esta segunda temporada, además de sorprender con el casting, también va a incrementar ese nivel de dificultad.

Vamos a evitar facilitar la tarea al espectador y vamos a que ese juego siga hasta el final. Es bueno para el programa que los espectadores intuyan algunas máscaras, pero también que algunas lleguen hasta el final y sea una sorpresa. Esta segunda temporada, además de sorprender con el casting, también va a incrementar ese nivel de dificultad.

Pasapalabra parece que no toca techo…

Ya le he dicho en broma a Roberto (Leal) que no se acostumbre a récord diario. Es verdad que cuando crees que has tocado techo, al día siguiente vas a más. Hay formato y hay concursantes para rato.

En Ahora Caigo vais a introducir cambios precisamente para conseguir esa familiaridad que ya tienen en Pasapalabra o Boom…

Es un cambio en la mecánica que creemos que va a sorprender mucho. Se añade un elemento extra de emoción porque así empatizas más con el concursante, con esa persona que se mete cada tarde en tu casa. Esta mecánica ya se está utilizando con éxito en Italia y es un cambio que necesitábamos en España. Estamos esperanzados en que los datos mejoren. De hecho, ya ha ido mejorando. Yo no me canso de decirlo: Ahora caigo es segunda opción en la tarde. La curva del programa es muy buena.

¿Veremos pronto La Voz Kids?

Sí, la vais a ver pronto.

¿En qué punto está ahora mismo la franquicia?

Ya estamos en preproducción de las nuevas temporadas de toda la franquicia. Se graban todas las fases de audiciones seguidas.

Este año, además, tenéis la vuelta de Malú al formato…

No puedo adelantar mucho, pero vamos a tener un nivel de coaches muy buenos, en la línea de años anteriores.

Se cumplen diez años de Tu cara me suena. ¿Se ha pensado en algo especial?

Estamos ahora mismo en conversaciones viendo a ver qué podemos hacer. Es un formato creado en España, exportado a muchos países, muy querido por los espectadores y con mucho recorrido.

Quién sabe si con el décimo aniversario de 'Tu cara me suena' haremos un All Stars.

¿Quizá un All Stars?

Esto es algo que llevamos pensando mucho tiempo y es una petición recurrente. Lo que pasa es que siempre al final queremos esperar porque nos ilusiona tener un casting nuevo. Pero, en algún momento llegará. Todavía no hemos visto el momento. ¿Quién sabe si con el décimo aniversario? No lo sé.

Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia, comentó que estaría bien darle una vuelta a Maestros de la reforma para una posible vuelta…

Fue una pena. El concepto es muy bueno, pero tuvo ajustes de primera temporada y hoy hay tanta competitividad que no es fácil. No cerramos la puerta, pero ahora mismo no está encima de la mesa.

Aunque Divididos no funcionó bien, Luján Argüelles gustó mucho a la audiencia. ¿Tenéis pensado darle algún nuevo formato?

Luján es de las mejores presentadoras de concursos y por eso la llamamos. Si en el futuro hay oportunidad con otro formato, por supuesto que contaremos con ella.