El rapapolvo de Paz Padilla al Maestro Joao por el coronavirus: “Que no te pase nada, cariño”

Este jueves era 21 de enero del año 2021, un día que para muchos se puede considerar mágico. A las 21 horas, desde Sálvame conectaban con el Maestro Joao, un colaborador habitual de los programas de Telecinco, y que en su habitual línea esotérica explicó que estábamos en un día “que no se va a repetir durante miles de años” y que en concreto, a las nueve de la noche nos encontramos “en astrología es la hora espejo, lo que significa que todo se vuelve al contrario de como estaba. Es un momento buenísimo en el que vamos a recoger los frutos de lo cosechado”.

“No podemos con la nieve se ha echad a perder todo el huerto” comentaba en tono de broma Paz Padilla, mientras Joao seguía con su explicación. “Si sumamos sus números dos y uno son tres. Y significa que se quitan las piedras, los enemigos, los obstáculos. Es un momento muy importante”, explicaba el vidente.

“Te quita las piedras del riñón, qué bien” continuaba desenfada Paz Padilla, que parecía más interesada en saber quién era “el chulazo” que había en el sofá, un joven que parece ser el novio nuevo de Joao. Kiko Hernández pedía entonces que se lo presentase, y Joao le invitaba a mandar un saludo y a darse un beso ante la cámara para que se viese en el programa, algo que el muchacho intentaba esquivar. “Eso es una mierda de beso, daos un beso de novios, con lengua, que si no, no se lo van a creer”, instaba Kiko Hernández.

Mientras todos los colaboradores jaleaban apareció en el plano un tercer joven, Toni, que saludaba desde el fondo de la casa de Joao. “Hay otro chico, que lo conocéis también”, apuntaba Joao. “Seréis convivientes, porque si no vaya cachondeo tenéis en tu casa” reprochaba entonces Kiko Hernández.

Joao intentaba no responder, explicando de nuevo que dos y uno suma tres, como había explicado anteriormente. “No vivimos juntos”, aclaraba. “Es que no debéis, con las mascarillas, con el covid” reprochaba Paz Padilla, que todavía tenía un tono de humor y decía que “el rubio está buenísimo”, en referencia al novio de Joao. “El 21 va a ser bueno para todo el mundo, que pidan un deseo, que va a ser un año maravilloso” seguía explicando el experto en adivinar el futuro.

En ese momento, el joven identificado como Toni aparecía de nuevo por detrás, bailando, un gesto que no sentó bien en plató. “Es muy fuerte”, “qué vergüenza” o “pero esto qué es” comentaban los colaboradores entonces ante el gesto de Joao.

Paz Padilla, en ese momento, parecía tener indicaciones de dirección, y cambiaba el tono. “Yo le he dicho a este hombre, no debe estar tres personas sin ser convivientes en una casa, con la que está cayendo en España. Tú te estarás riendo, pero a mí no me hace ninguna gracia, tienes que dar ejemplo”, decía Paz muy seria a Joao.

“Siento que no te haga ninguna gracia”, le decía el vidente, que explicaba que estaba junto a su novio y a un amigo con el que tiene relación diaria. “Será tu novio o lo que tú quieras, pero en tu casa tenéis que ser convivientes, o llevar mascarilla”.

“Paz, gracias, cariño, gracias, te lo agradezco” decía Joao todavía con sorna. “Dale gracias a Illa, y a la vacuna que nos viene” respondía Paz. “Tenemos que ser muy responsables. Esperemos que el 21 sea lo que dices y que no te pase nada, cariño”, despedía Paz. “Ni a ti tampoco, cielo” respondía irónico el Maestro Joao. “Por supuesto, que yo soy factor de riesgo, como tú. Todos somos factor de riesgo, todos debemos de protegernos y dar ejemplo”, añadía Padilla, ya dando paso a Informativos Telecinco.