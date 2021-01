¿Qué ocurre en el capítulo de 'Mujer' que Antena 3 emite el martes 12?

El fenómeno Mujer, continúa imparable en Antena 3. Tras batir su máximo histórico el pasado lunes con 2.467.000 seguidores y un 20,7% de cuota de pantalla, esta semana prosigue con su emisión en la principal cadena de Atresmedia con dos nuevos capítulos.

Y así, tras la emisión este lunes de la primera parte del episodio 41, donde se podía ver qué pasaba tras el reencuentro entre Bahar (Özge Özpirinçci) y Sarp (Caner Cindoruk), este martes se emite la segunda parte del episodios 41, el cual ya se puede ver en ATRESplayer PREMIUM.

En el último capítulo, Sarp le decía a Bahar que le contaría la verdad en cuanto pudiera pero que, de momento, tenía que tener mucho cuidado y proteger a sus hijos porque corrían peligro.

“Te contaré lo que pasó. Te contaré la verdad. Volveré y lo hablaremos durante días. Pero, ahora no. Sólo te pido una cosa, aunque no tengo derecho a pedirte nada, pero te suplico que no escuches a nadie hasta que te cuente nada. Volveré pronto y te sacaré a ti y a los niños de aquí. Ahora corréis mucho peligro”, le explica Sarp.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Bahar y Sarp en 'Mujer' Antena 3

Ya en el nuevo capítulo, Bahar no duda en mostrar todo su enfado, confusión y frustración a Enver, Hatice, Ceyda y Yeliz por ocultar que Sarp estaba vivo y les pide que le cuenten qué fue lo que pasó realmente paso a paso.

“¿Cómo pudisteis ocultarme algo tan importante?”, les reprocha. “Bahar, sabes que eres una hija para mí. Fue por tu bien. Nos vimos obligados. Si no, ¿crees que hubiéramos callado algo así? Nos dijeron que era importante que tuvieras la moral alta. No hubieras soportado un shock de ese tipo”, le explica Enver.

De la culpa tampoco se librará Arif, que ya llevaba tiempo atormentado, triste ya rrepentido. Su ex prometido charlará con Ceyda de algo mucho más urgente. Los dos llevan tiempo sospechando de las intenciones de sus nuevos vecinos en Tarlabasi.

Piril y Sarp en 'Mujer' Antena 3

Mientras, Piril intenta que su matrimonio con Sarp no acabe por romperse. “Si quieres volver con ella, dímelo. Tienes que ser sincero, dime aquí y ahora la verdad”, le dice. "No te voy a mentir. Siempre has sido mi mejor amiga. No mereces que te engañe. Si tú me preguntas si querría volver con Bahar, sí querría. No hay nada que desee más en este mundo. Pero no puedo ir y decírselo".

"¿Por qué?", le pregunta Piril. "Sirin me pidió algo para que donara su médula. Hizo fotos fingiendo que hacíamos el amor. Hizo fotos asquerosas y ella las tiene. No puedo explicarle a Bahar que no es verdad", le explica.

Por su parte, Sirin sigue dando quebraderos de cabeza a sus padres y le declara la guerra a Enver dejando los platos sucios en la cocina. "¿Por qué has dejado ahí los platos?", le pregunta Hatice. "¿No los dejamos siempre en el lavavajillas?", les pregunta la joven antes de que su padre lleve los platos al armario de su hija.

Bahar y Arif en 'Mujer' Antena 3

Por último, Arif avisará a Bahar de que podría estar siendo espiada en el barrio ya que ha estado realizando algunas investigaciones.

Ya en el final del capítulo, Enver se acerca a ver a Arif y se encuentra con que se ha dejado el fuego puesto. ¿Qué le habrá pasado? ¿Le ha pasado factura investigar a los hombres de Nezir?