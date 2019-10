Los catalanes de bien nos necesitan

Queridos compatriotas:

Pasan los días y observamos impasibles como una minoría violenta, adoctrinada y subvencionada (con el dinero de todos), dirigida por unos "señores" que los incitan, engañan y manipulan para fines propios (crematísticos y egolátricos principalmente), coarta la libertad de una mayoría pacífica.



Mayoría que se siente (con toda la razón del mundo) abandonada: tienen al gobierno de Cataluña en contra, al gobierno de España mirando para otro lado y al resto de los españoles comentando la "jugada" como si no fuera con nosotros.



¿De verdad vamos a continuar con los brazos cruzados?



¿Dónde están nuestros líderes culturales, empresariales, deportivos ...? No se atreven a abanderar un desembarco pacífico en todas las ciudades violentadas para arropar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para llenar los comercios de los que no reciben las prebendas independentistas por sentirse Españoles además de Catalanes, para que la desesperanza no les "obligue" a cambiar de bando...



Nuestro refranero dice que "nunca es tarde si la dicha es buena", pero cada día que pasa nos alejamos más de los "Catalanes de Bien".



¡DESPERTEMOS!