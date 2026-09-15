11-S: el comienzo de una guerra contra el islamismo que aún no ha terminado

El 11 de septiembre de 2001 no fue solo el mayor atentado terrorista de la historia reciente: fue el inicio de un conflicto que, veinticinco años después, sigue definiendo la seguridad de Estados Unidos y Europa. Aquel día, casi 3.000 personas murieron cuando Al Qaeda secuestró y estrelló aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono . Pero el impacto del 11-S fue mucho más allá de la tragedia inmediata: marcó el comienzo de una guerra prolongada entre el islamismo radical y las democracias occidentales.

Estados Unidos fue el primer escenario de esa ofensiva global. Tras el 11-S, el país lanzó la llamada “guerra contra el terrorismo”, con intervenciones en Afganistán e Irak y una transformación completa de sus sistemas de seguridad. Desde entonces, el territorio estadounidense no ha sufrido atentados de la misma magnitud, pero sí ha seguido siendo objetivo de ataques inspirados por el yihadismo, como el atropello masivo en Nueva York en 2017 . Expertos advierten hoy que, aunque la amenaza ha cambiado, no ha desaparecido, y que la relajación en los sistemas de vigilancia podría reabrir riesgos .

Europa, por su parte, se convirtió en el segundo gran frente de esta guerra. España fue golpeada de forma especialmente brutal el 11 de marzo de 2004, cuando una cadena de explosiones en trenes de cercanías en Madrid causó 193 muertos, el atentado islamista más grave en suelo europeo . Apenas un año después, Londres sufría ataques coordinados en su red de transporte, confirmando que el terrorismo yihadista había trasladado su campo de batalla al corazón de las sociedades europeas .

A partir de ahí, la amenaza se intensificó. Francia vivió algunos de los episodios más traumáticos, como los atentados de París en 2015, con 130 víctimas mortales, en una acción coordinada que fue calificada como un “acto de guerra” . Bélgica, Alemania o España volverían a sufrir ataques en los años siguientes, incluyendo el terrorismo de atropello masivo en ciudades como Niza o Barcelona, donde el uso de vehículos como armas se convirtió en una estrategia recurrente para causar el máximo daño con medios simples .

La irrupción del Estado Islámico (ISIS) en la década de 2010 elevó aún más el nivel de la amenaza. A diferencia de Al Qaeda, esta organización no solo planificó atentados, sino que llegó a controlar territorio en Oriente Medio y a atraer a miles de combatientes europeos. Muchos de ellos regresaron a sus países de origen o inspiraron ataques desde la distancia, consolidando un modelo de terrorismo híbrido: por un lado, acciones coordinadas; por otro, atentados cometidos por individuos radicalizados, difíciles de detectar.

Este cambio ha sido clave. Si en los primeros años tras el 11-S predominaban las grandes operaciones organizadas, hoy el terrorismo islamista en Occidente adopta formas más difusas: ataques con cuchillos, vehículos o armas rudimentarias ejecutados por individuos o pequeñas células. Aunque estos atentados suelen ser menos letales, su frecuencia y su imprevisibilidad mantienen una presión constante sobre las fuerzas de seguridad. En la Unión Europea, aunque los grandes ataques han disminuido desde el pico de 2015-2017, continúan registrándose incidentes y detenciones relacionadas con el yihadismo .

A esto se suma un factor nuevo: la radicalización digital. Las autoridades europeas alertan de que internet se ha convertido en un espacio clave para la captación y el adoctrinamiento, especialmente entre jóvenes, lo que amplía el alcance de la amenaza y dificulta su control . Ya no es necesario viajar a un campo de entrenamiento: basta con un proceso de radicalización online para desencadenar un ataque.

Veinticinco años después del 11-S, la conclusión es clara: Occidente sigue en conflicto con el terrorismo islamista, aunque la naturaleza de esa guerra haya cambiado. Ya no se trata únicamente de intervenciones militares en el extranjero, sino de una lucha permanente en el interior de nuestras propias sociedades, en las calles, en las redes y en los sistemas de inteligencia.

Estados Unidos y Europa han logrado evitar atentados de la magnitud del 11-S, pero el precio ha sido alto: guerras largas, cambios en las libertades y una vigilancia constante. Mientras tanto, organizaciones como Al Qaeda han mutado y siguen activas a través de redes descentralizadas, y el legado del ISIS continúa inspirando violencia .

La guerra no ha terminado. Solo ha cambiado de forma. Y esa transformación obliga a Occidente a mantenerse en alerta permanente, porque el terrorismo ya no necesita grandes estructuras para golpear: le basta con una idea, un individuo y un momento.