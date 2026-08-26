Ptolomeo Puente y los Diádocos Ministros

Cuentan las historias que Alejandro Magno, al morir sin haber designado sucesor, dejó que sus generales se repartieran su imperio. Una vez que el Magno ya no estaba en este mundo sino en el Olimpo de los dioses (que no de los diésel, hoy híbridos), los generales empezaron a guerrear entre sí.

Como la Historia es magister vitae (en latín y sin traducir) vemos en nuestro país cómo ya hay indicios de que se van a repetir los hechos. Alejandro-Sánchez va falleciendo, y en sus delirios de querer llegar a la India-próxima legislatura, observa como sus generales-ministros se van posicionando. Entre ellos Ptolomeo-Puente, ministro de Insultos, Aberraciones y Huidas.

Nos olvidamos que este caballero, anterior regidor de Valladolid, una vez que fue expulsado a los avernos electorales, fue rescatado por el ínclito mesías de la Moncloa y lo aupó a los Ministerios para ser su perro de presa tuitero.

Pero los perros de presa muchas veces se vuelven contra la mano que les da de comer y en estos días, ya ha asomado la patita postulándose como digno sucesor del mesías monclovita. Deduzco en mis cortas entendederas que al ilustrísimo Veraneante no le ha hecho ni pizca de gracia que ya se estén repartiendo el imperio. Puede que el señor Óscar Puente haya arriesgado demasiado y vuelva a los avernos electorales. Ya de entrada niega que vuelva a Valladolid (¿le habrán dado un tironcito a la correa)

Por cierto: no olviden que este señor se fue en un yate con algunas señoritas los días 21 y 22 de septiembre de 2020, cuando ya se hablaba de la segunda ola del Covid y empezaban a llegar nuevas restricciones. No olviden que este señor ha mirado para otro lado en la gestión del nefasto accidente de Adamuz. No olviden que este señor ha sido el peor ministro de Transportes e Infraestructuras de toda la democracia, superando a otro nefasto llamado Ábalos.

P.D: escribo mesías con m minúscula. Solo hay un Mesías con M mayúscula y está por encima de todos los gobiernos de este mundo.