Ceuta abandonada por el gobierno del PSOE

La reciente crisis vivida en Ceuta no puede entenderse únicamente como un fenómeno migratorio. Lo ocurrido tras la entrada masiva de decenas de miles de personas en julio de 2026 —en torno a 80.000 según distintas estimaciones— ha supuesto un punto de inflexión que ha puesto en evidencia la fragilidad del Estado ante situaciones límite. Pero, sobre todo, ha abierto un debate incómodo: qué ocurre cuando la protección de los ciudadanos queda en segundo plano frente a la incapacidad política.

Un Estado que llegó tarde

El propio Gobierno ha reconocido que su reacción fue insuficiente. La ministra de Defensa admitió públicamente que el Ejecutivo "actuó mal y llegó tarde", reconociendo el sentimiento de abandono de la población ceutí. Este reconocimiento no es menor: confirma que durante días críticos la ciudad quedó desbordada sin una respuesta eficaz.

Incluso voces internas del propio PSOE en Ceuta han denunciado esa sensación de desamparo. Dirigentes locales hablaron abiertamente de "abandono" por parte del Gobierno central en uno de los momentos más críticos para la ciudad. No se trata, por tanto, sólo de una crítica política, sino de una percepción compartida en el propio territorio afectado.

Colapso institucional y consecuencias reales

La falta de previsión y reacción tuvo efectos inmediatos. Los juzgados de Ceuta se vieron completamente desbordados, con hasta 200 denuncias diarias, incluyendo delitos contra la libertad sexual y otros delitos graves. Este dato refleja una realidad incuestionable: cuando las instituciones no dan abasto, los derechos dejan de ser efectivos.

En paralelo, distintas fuentes han confirmado denuncias por agresiones sexuales tras la crisis. La Fiscalía ha registrado al menos 13 denuncias formalizadas en las primeras semanas, con víctimas tanto adultas como menores. Además, autoridades judiciales han señalado que desde el inicio de la crisis se ha llegado a registrar una media de una agresión sexual diaria.

Este contexto ha generado una creciente sensación de inseguridad, especialmente entre las mujeres, tanto ceutíes como migrantes. De hecho, informes oficiales ya advertían de un "riesgo extremo" de violencia sexual en este escenario de descontrol.

Las mujeres, en el centro del impacto

Si hay un colectivo especialmente afectado por esta situación, es el de las mujeres. La crisis no sólo ha tensionado la convivencia, sino que ha debilitado las condiciones básicas de seguridad. Cuando el sistema se colapsa, la protección frente a la violencia —uno de los pilares del Estado— se resiente.

No es una cuestión ideológica, sino práctica: sin control, sin medios y sin planificación, los mecanismos de protección fallan. Y cuando fallan, quienes primero lo sufren son los colectivos más vulnerables.

Más allá de la gestión: una cuestión de responsabilidad

El problema de fondo no es únicamente la presión migratoria, sino la falta de respuesta política adecuada. La crisis de Ceuta ha evidenciado contradicciones dentro del propio Gobierno, retrasos en la toma de decisiones y medidas que llegaron semanas después del colapso inicial.

Mientras tanto, la ciudad seguía soportando la presión sin recursos suficientes. La declaración posterior de "situación de interés para la Seguridad Nacional" y las ayudas económicas no han podido borrar la percepción de que la reacción fue tardía.

Conclusión: proteger derechos exige capacidad

Ceuta ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: los derechos no pueden garantizarse sin un Estado capaz de actuar con rapidez y eficacia. Cuando esa capacidad falla, no sólo se resiente la gestión de una crisis, sino la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

El debate no debería centrarse en enfrentar derechos, sino en garantizar que existen las condiciones para que todos —incluidos los ceutíes— puedan ejercerlos plenamente. Porque sin control institucional, los derechos dejan de ser reales y se convierten en una promesa vacía.

La lección de Ceuta es clara: la solidaridad y la protección de derechos sólo son posibles cuando el Estado no abandona a sus ciudadanos.