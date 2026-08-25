El amado presidente, en sus últimas recomendaciones veraniegas desde su lugar de descanso, ha incluido en primer lugar el cuento ilustrado "Teo en la granja de Pollos sin Cabeza".

Afirma el presi que es su libro de cabecera y que su ínclita y amada esposa se lo lee todas las noches para que pueda conciliar el sueño; ha asegurado en declaraciones a Radio Nacional que las ilustraciones ayudan a comprender el trasfondo filosófico y político de las andanzas de Teo, permiten sacar conclusiones eficaces para entender la geopolítica y así tomar grandes decisiones con sentido de estado, eso se da por hecho. Por otra parte, como una recomendación es poco.

En segundo lugar, como es muy moderno y escucha Radio 3, nos recomienda la última novela gráfica (que es como llaman los modernos al cómic) de Aquilino Méndez del Higo, dibujante ecuatoriano de madre francesa y padre de Burgos, que ha recreado con técnicas de acuarela la llegada al poder en Falcon y sin ganar nunca las elecciones del amado presi y su no menos venerada esposa; lo publica íntegramente el BOE, dada la escasez de leyes orgánicas, ordinarias y de Presupuestos.

Para aprovechar, publican en el mismo boletín el nombramiento del suegro del amado presidente como hijo predilecto del consorcio para asuntos remotos y/o pasajeros, que conlleva el derecho a asistir en el palco del Bernabéu a los conciertos del también hijo predilecto del consorcio citado, el camarada Miguel Ríos.

En último lugar, y como todo no va a ser literatura, el presi ha subido a su playlist de Spotify la última canción de Mohamed VI de Marruecos, que toca el arpa que da gloria oírle.