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La titular de Defensa, Margarita Robles en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta.

La titular de Defensa, Margarita Robles en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta. EFE

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Margarita, ¿está linda la mar?

Publicada

El césar Nerón Sánchez tocaba la lira frente al mar de La Mareta cuando la señora ministra Margarita Robles se acercaba temblorosa para dar las últimas noticias sobre Ceuta.

"Margarita, ¿está linda la mar?".

Más bien embravecida, su ilustrísima sanchidad: gente llorando por miedo, gente enrabietada, inmigrantes-invasores entrando como las razzias medievales; negocios expuestos al pillaje; las fuerzas y cuerpos de seguridad sobrepasados...

-Sí, eso lo sé. Pero ¿está linda la mar o no?

-Pues no me dio tiempo de ver la mar, su augusta Saunidad -dijo temblorosa la ministra avícola.

Nerón Sánchez miraba al horizonte, ensimismado, pensando cómo pasaría a la Historia. Obviamente, con pensamientos de grandilocuencia, cual lechera y su vaca. A las puertas, llamaba Mohamed para entrar en la sublime residencia...