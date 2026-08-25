Diccionario PSOE-Español
A
• Ajuste: Subida de impuestos de carácter progresista.
• Apoyo parlamentario: Cesión competencial o institucional indefinida a cambio de mantenerse en el poder.
• Aclaración: Variación del relato oficial en menos de 48 horas tras comprobar el rechazo demoscópico.
B
• Bulo: Cualquier información periodística veraz que perjudique a la gestión gubernamental o a sus socios.
C
• Cohesión territorial: Reparto presupuestario asimétrico condicionado por la aritmética parlamentaria.
• Cambio de opinión: Evolución táctica del pensamiento político motivada por el interés general (del partido).
• Colaboración público-privada: Externalización de servicios gestionada por amigos del régimen (según la oposición).
• Ceuta: Una nueva aplicación práctica de la dejación de responsabilidades por parte del Gobierno y los súbditos que aplauden o contemporizan.
D
• Diálogo: Aceptación previa de las tesis independentistas para garantizar la investidura.
• Decencia: Condición exclusiva de los votantes y cargos adscritos al Consejo de Ministros.
E
• Explicaciones dadas: Comparecencia en el Congreso sin aceptar preguntas incómodas o eludiendo el fondo de la cuestión.
• Eficacia: Récord histórico de recaudación fiscal disfrazado de recuperación económica.
• Elecciones: Cuando toquen, si aún hay país para entonces.
F
• Facha: Todo aquel que disienta de la línea editorial oficial, vote a la oposición o cuestione la bondad de un decreto ley.
• Freno a la ultraderecha: Excusa fundacional y perpetua para justificar cualquier pacto contra natura.
• Fronteras: Línea imaginaria publicada en los antiguos mapas españoles.
G
• Gobernabilidad: Permanencia en La Moncloa a cualquier precio aritmético y moral.
H
• Hacienda: Organismo cada vez más puro reflejo de lo iguales que somos los españoles.
I
• Inversión social: Gasto público subvencionado destinado a engrosar el clientelismo electoral en regiones clave.
J
• Justicia social: Aplicación selectiva de indultos, amnistías y rebajas penales a la carta.
K
• KO: Estado natural actual de la buena fe del español.
L
• Ley de Memoria: Instrumento de ingeniería histórica para mantener movilizado al electorado mediante la confrontación civil.
M
• Mayoría progresista: Suma aritmética de comunistas, independentistas catalanes, nacionalistas vascos y herederos de la izquierda abertzale.
N
• Normalidad institucional: Situación en la que el poder ejecutivo interviene, legisla y controla el poder judicial sin complejos.
O
• OK: Estado único de la Administración justo antes de que te llegue una multa.
P
• Progresista: Dícese de cualquier medida económica o social, por confiscatoria que sea, impulsada por el Consejo de Ministros.
• Plurinacionalidad: Eufemismo para designar privilegios territoriales de categoría superior.
Q
• Que lo pidan: Nueva y estilizada versión de las altas esferas del tradicional “Que le den”
R
• Resiliencia: Capacidad infinita del contribuyente español para absorber subidas de impuestos y recortes encubiertos.
• Renovación: Colocación de militantes, afines o exministros en los órganos reguladores del Estado.
S
• Sostenibilidad: Carga fiscal insoportable soportada por las clases medias y autónomos.
T
• Tonto del nabo: Ingeniosa y antigua frase que experimenta un glorioso renacimiento cada vez más popular, por ser “altamente rebotable”.
• Transparencia: Publicación de datos oficiales en formato PDF ilegible un viernes a última hora de la tarde.
U
• Urgencia climática o social: Coartada perfecta para aprobar por real decreto-ley cualquier medida que, en condiciones normales, no votaría ni el apuntador.
V
• Vanguardia: Posición de liderazgo moral que otorga automáticamente la superioridad ideológica frente a la alternativa conservadora.
• Vocero: Dícese del analista de cabecera que es capaz de defender la tesis A un lunes y la contraria un martes con idéntico fervor patriótico y el mismo brillo en los ojos.
W
• Washington: La excusa recurrente en política exterior para explicar que hacemos exactamente lo contrario de lo que debemos, pero disimulando con épica progresista.
X
• Xenofobia: Etiqueta comodín aplicada de forma industrial a cualquiera que ose discrepar de la ortodoxia gubernamental en materia de fronteras u otras.
Y
• Y tú más: Única técnica dialéctica reconocida en el arco parlamentario nacional desde la Transición hasta la actualidad.
Z
• Zulo: Versión inmobiliaria moderna de 35 metros cuadrados en el centro de Madrid que el mercado libre te vende como "piso con encanto" y el BOE como "oportunidad de emancipación juvenil".