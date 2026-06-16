Servir y proteger

El ministro del Interior protegió: autorizó dos meses de protección a la fontanera mayor del PSOE mientras dejaba a sus subordinados desatendidos en sus labores profesionales de defender a los ciudadanos, asumiendo a beneficio de inventario el riesgo que corren sus vidas. Se entiende las vidas de todos, ciudadanos y fuerzas del orden.

Por supuesto, también había que proteger a ZP: su "portavoz" pide perdón, compungido, por "inducir a error" sobre el valor de las joyas que inexplicadamente atesoraba el hombre de la ceja que medita sobre las nubes. Estando en éstas, salta la noticia de que el Ministerio de Igualdad protegía, pero malamente: "sí es sí" que se ha alcanzado el récord de mujeres asesinadas que habían pedido protección. ¡Caramba, Montero, un récord Redondo!

Eso sí, todos saben a quién hay que proteger primero: un tal "P.S.", quien a pesar de cogitar ensimismado durante sus días de afligido retiro, perdió la memoria democrática. Súbitamente ni conoce ni reconoce a media humanidad, incluida la fontanera que se retrataba con él estilo arrumaco. ¡Caray, menuda inventada! Cuidado, que "the one" necesita muchísima más protección: su "referente moral" parece ser, presuntuosamente, una joya de la sisa viajera que no declara a Hacienda sus quilates. ¡Mira tú, otro émulo "hermanísimo"! Pero no crean, que aún le falta protección. Sánchez requiere una defensa a ultranza: su política "progresista" ha logrado que fallezcan más mujeres peticionarias de protección que nunca (y usuarios de trenes, y afectados por riadas, y sufridores de apagones nacionales…).

¿Qué "memoria histórica" van a dejar tras de sí este amante enamorado y su pandilla de incondicionales? Esta: ni sirven ni protegen. Eso sí, nos toman a todos, literalmente, por chirimoyas. Desamparado en medio de este fangal, tengo una pregunta: ¿Dónde está mi urna? ¡Quiero ir a votar! ¡Hoy mismo y sin trampa ni cartón!