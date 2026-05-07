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Se cumplen 80 años de la conquista nazi de Polonia Efe

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El nacional-ecologismo

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Como estoy (no soy) jubilado y tengo mucho tiempo libre, estoy cada vez más ocupado con mi nieta de seis años, que quiere ir a Marte, porque eso de ir a la Luna lo hace cualquiera.

Pero entre viajes espaciales y rompecabezas infantiles, me he puesto a pensar en la realidad española y me he preguntado si este Gobierno, como Trump en EEUU, no tendrá un plan secreto que no nos dice.

"Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho", decía Don Quijote.

Pero me explico.

El nacionalsocialismo alemán surgió tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial (1919-1920). Ese movimiento culminó en el Partido Nacionalsocialista Alemán.

Todos deberíamos saber cómo acabó ese Socialismo.

En España, en los 30, comenzó el nacionalsindicalismo, ideología que proponía un Estado totalitario, corporativo y antiparlamentario, organizado a través de sindicatos verticales que unían a trabajadores y empresarios.

Los verdaderos sindicalistas de hoy no quieren ni oír hablar de eso. "Eso no es sindicalismo", dirán los líderes, con mucha razón. Pero las siglas ahí están.

Y hoy, este Gobierno, ¿dónde nos lleva?

¿ Al Nacional Ecologismo?

Avisos:

Programas energéticos a ultranza que provocan apagones monstruosos.

Leyes "progresistas" que sacan de la cárcel a violadores y criminales.

Suicidios o asesinatos asistidos.

Alianzas con socios a los que ayer detestaba.

Si un día sacan una ley que, por imperativo humanitario, progresista y olé, ordene dar una píldora letal a todos los mayores de 80 años, no me extrañará.

Socialismo, Sindicalismo, Ecologismo.

Digo, como María Antonieta yendo al cadalso:

Libertad. Libertad. Cuántos crímenes se cometen en tu nombre.