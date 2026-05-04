Joan Gaspart y el Real Madrid

Nunca me imaginé, como madridista, que iba a escribir un artículo sobre Joan Gaspart, uno de los mayores enemigos del Real Madrid, pero al leer uno de los artículos de mi admirado escritor Salvador Sostres (“Juan siempre está”, ABC 17/11/2025), catalán, hincha del Barcelona e independentista (al menos en su juventud), alabando al presidente Gaspart, me he animado a hacerlo.

Para Salvador Sostres, Joan Gaspart ha sido el mejor presidente del Barcelona y hace un merecido elogio de él en este artículo referido destacando su bondad como persona, ya que en este caso estaba gestionando con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (causa perdida para D. Joan, conociendo las “eficaces” características del filósofo catalán y ministro de Sanidad en la pandemia del Covid) y también con el obispado de Barcelona para ver al cardenal Omella, el buscar alojamiento para las más de 1.500 personas que todas las noches duermen en las calles de Barcelona.

Por cierto, he de decir que de todos los presidentes del Barcelona Joan Gaspart es el más antimadridista de todos, en su época de vicepresidente y presidente del club y en los años posteriores. Algunas de sus múltiples frases antimadridistas famosas son: "Soy culé antimadridista. Lo que haga el Madrid me la sopla. Ni equipo español ni mierda" (2012), “Florentino Pérez sabe que si hay un líder antimadridista ese soy yo. Nunca me escondo y soy sincero. Soy un forofo culé y siento un profundo odio por el Real Madrid deportivamente hablando", “Yo no les deseo la más mínima suerte en Kiev (antes de la final de la Champions" (2018)”

“Tanto que hablan de ética en el Madrid, que nos devuelvan las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stefano y todos quedamos en paz. La ética es de presente, pasado y futuro. Así como las cosas legales pueden prescribir, la ética no prescribe, la historia es la que es” (2023).” Guardo tres fotos enmarcadas. Una, la de los 100.000 pañuelos en el campo, y a su lado dos más: la carta que me envió el Madrid declarándome non grato. Florentino Pérez me dice que soy un cabrón por tenerla enmarcada. Y una tercera, cuando el Espanyol me declaró non grato”. “Al Madrid le tengo mucha más manía que al Espanyol, que no le tengo ninguna. Quiero que el Espanyol suba a Primera, pero deseo que el Real Madrid baje a Segunda División” (2023), finalizó.

Su odio al Madrid ha sido conocido por toda España. Yo creo que la razón que explica su antimadridismo marcado en relación con los otros presidentes del Barcelona, es muy simple: porque es el más culto, formado e informado de los presidentes del Barça: Núñez, Gaspart, Laporta, Rossel, Bartomeu y Laporta otra vez. Por eso mismo es el más antimadridista de todos ellos, porque conoció y conoce muy bien, en el terreno deportivo y sobre todo económico y organizativo, quién era su mayor enemigo.

Por cierto, me llama la atención un detalle importante. Joan Gaspart dice “soy un culé antimadridista” y no “soy un antimadridista culé” como he oído y leído, con sorpresa y pena (pobres personas), dicen algunos barcelonistas. Hristo Stoichkov, ex del Barcelona, fue uno de los primeros jugadores odiadores: "Soy más antimadridista que culé. El Madrid me da asco". El jugador de baloncesto del Barcelona, Brizuela, dice: “No soy culé, soy antimadridista” y otro jugador de baloncesto del Barcelona, Oriola “soy más antimadridista que culé”. Me ha llamado la atención el hecho de que el ser “anti” (en este caso antimadridista) o sea tener un sentimiento negativo en la vida, es más importante para ellos, que ser aficionado al Barcelona u otro club o sea un sentimiento positivo.

Decía D. Santiago Bernabéu (el mejor presidente de la Historia del Real Madrid, junto a Florentino Pérez) que el antimadridismo es la cuota que hay que pagar en España por haber ganado más Ligas (36), Copas del Mundo (8) y Champions (15) que ningún otro equipo de España. En efecto el Barcelona, incluso contando con la vergüenza mundial del soborno del arbitraje en el caso Negreira, ha ganado 28, 3 y 5, y el Atlético de Madrid ha ganado 11, 0 y 0. Las diferencias son abismales y por lo tanto las comparaciones odiosas y completamente innecesarias.

Por cierto, esta frase del presidente Gaspart: "Soy culé antimadridista” es otro detalle más, un sentimiento positivo en primer lugar y luego otro negativo, para afirmar que es una persona culta, formada y sensible, como refiere Sostres en su artículo.

No hay nada más peligroso en esta vida que un tonto o un ignorante. Por eso desde aquí le envío un cordial abrazo al Sr. Gaspart, expresidente del Barcelona y principal antimadridista de los culés.