ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Sorteo Euromillones, hoy
Feijóo exige Presupuestos a Vox
Expulsión de Ortega Smith
Formación afectivo sexual
Mitin Zapatero
Contratos del Gobierno con Huawei
Fecha lanzamiento Marvel's Wolverine
Inspectora de Trabajo a los 24 años
Excedencia para cuidar al cónyuge
Eva Arguiñano
"Rosalía, déjalo"
Aviso de la UE a España
Arrendadores de vivienda
Acudir al puesto de trabajo sin cobrar
Belén Rueda
Hijo de Imanol Arias
Talento extranjero
Ferran Torres
Pausa laboral para comer
Segunda residencia impuestos
Ed Sheeran
Monja de clausura
Bonoloto y Primitiva, hoy
Ley de Propiedad Horizontal
Pagos por Bizum
Maceta en un edificio
Carlos Herrera receta patatas a lo pobre
Pedri futbolista ayuno
Pérdidas industria alcohol
Belén Cuesta
Pensión de viudedad
Infancia Palito Dominguín
Karra Elejalde
Precio alquiler vivienda
Norma del IVA
Fernando Tejero
Acceso a hipotecas
Normativa cuentas bancarias
Elena Furiase
5 detenidos reunión 'therians'
Joven fe religión católica
Católica 24 años
Seguro de coche
Arturo Pérez-Reverte
Pablo Chiapella
Anne Igartiburu
Roberto Brasero
Anthony Mackie
Georgina Rodríguez
Juan Avellaneda
María Pombo
Miguel de Unamuno
Piloto de avión
Propietario panadería
Ayuda reforma vivienda
Excedencia trabajadores
Luz terraza
Deducción 1.000 €
Hotel comprado por Pedri
Alquileres Madrid
Mueble de televisión Jysk
Tributar IRPF
Pantalones Stradivarius
Ingeniero automoción España
Donald Trump.

Donald Trump. Europa Press

Golpe de justicia al proteccionismo de Donald Trump

Publicada

La justicia norteamericana se ha pronunciado, tras una demanda presentada por 1.000 empresas afectadas, en contra del proteccionismo de Donald Trump al considerar que "se extralimitó al aplicar la ley federal de emergencia económica nacional". Un duro golpe para un personaje ególatra.

La sentencia de la Corte Suprema ha sido aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra. El argumento que se esgrime en la sentencia es que Trump no ha recibido la autorización del Congreso -que es quién tiene la potestad legal de aprobarlos- por lo que quedan inmediatamente suprimidos. Todo ello, a pesar de haber mayoría conservadora en dicho tribunal.

El fallo no afecta a todos los aranceles impuestos por la Administración Trump, pues a los aranceles sobre el acero y el aluminio no afecta esta sentencia al considerar que cuando se impusieron no se utilizó la ley anteriormente citada.

La respuesta del presidente estadounidense ha sido la de aprobar un arancel global del 10%, que posteriormente fue elevado al 15% durante un periodo de 150 días.

De momento, aunque pasará probablemente años, es que el Estado norteamericano tendrá que devolver 200.000 millones de dólares que ha ingresado con motivo de los aranceles, lo que incrementará el déficit público de Estados Unidos.

El Estado de Derecho vence en Estados Unidos y deja, al mismo tiempo, en evidencia a aquéllos que cuestionan que el país norteamericano sea una democracia. Lo cierto, es que en Estados Unidos hay separación de poderes, al igual que en Reino Unido, lo que fortalece sus democracias.