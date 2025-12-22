Mensaje conciliador lleno de esperanza

ES NOTICIA:
Comprobar Lotería Navidad 2025
El Gordo de Navidad
70.048 Segundo premio de Lotería de Navidad
Comprobar Lotería Navidad listado premios
Tercer premio de Lotería de Navidad 2025, comprobar en directo
Cuarto premio de Lotería de Navidad 2025, comprobar en directo
Tamara, ganadora de la Lotería de Navidad
Niño Becerra, economista
Edwin, pastelero
Fernando, jubilado
Ganador de un 5º premio de la Lotería de Navidad
Impuestos jubilados
Santiago Segura independizarse piso
Raúl, el calvo de la suerte
Quinto premio de Lotería de Navidad 2025, comprobar en directo
Dónde cobrar la Lotería de Navidad
Dónde invertir la Lotería de Navidad
Estafas Lotería Navidad
La IA se equivoca con el Gordo
Doña Manolita jugaba con el 15.329
La fortuna de Málaga en la última década
Pedro Rudolphi, actor del anuncio de la Lotería
José Luis, lotero
Ganadores del Gordo que se arruinan
Sacar partido al dinero de la Lotería de Navidad
Resultados Elecciones Extremadura
Resultados por municipios en las Elecciones extremeñas
Andrea (31), madre de un bebé de solo 3 años, cierra su tienda
Comunidad de Madrid
Se estrella el concesionario BMW y Mini
Dueña de un bar
Iñaki Unsain
Joven español en Australia
Qué hacer si te toca el Gordo según la IA
Manuela Ochoa
Últimas noticias
Mapa de noticias
Alerta estafas Lotería
Dueña de una administración de lotería
Fecha límite cobrar Lotería de Navidad
Autónomo con 30 años de experiencia
Albañiles jóvenes España
Comprobar Lotería Navidad
Falta trabajadores obra
Casa Karlos Arguiñano
Cada voto a Vox
Entrevista Antonio Ledezma
Jueza detecta jefa de ETA
Bajada precios gas, luz y gasolina
David, emprendedor
Estatuto de Trabajadores
Sueldo funcionarios
Propietario de 12 viviendas
Esclavitud trabajar 8 horas
Pisos para el Gordo
Balizas V16
Bajada en la nómina
Leticia, tras cantar el Gordo
Lotería de Navidad
Cobrar premio loterías
Dueño de un mercado
Pantalones elegantes Lefties
Abrigo con bufanda Kiabi
Armario barato Ikea
Español en Australia
Limpiadora 60 años
Médica de guardia
Precios de fontanero
Dueña de frutería
El dueño de un kebab
Dani García
El Molino de Barcelona cancela su programación
Noemí Galera y el futuro de 'OT'
Gonzalo Bernardos
Héctor, dueño de una empresa valenciana
Jóvenes en el concierto ofrecido por Hakuna Group en el Auditorio Miguel Ríos.

Jóvenes en el concierto ofrecido por Hakuna Group en el Auditorio Miguel Ríos.

Mensaje conciliador lleno de esperanza

Publicada

El pasado domingo, cuarto y último domingo de Adviento, nos deja a las puertas de la Navidad. Es un momento de pausa, de mirar hacia dentro, de preparar el corazón para el nacimiento de Jesús y lo que ello representa para la comunidad cristiana. Nos reconforta encontrarnos con una noticia que invita a la esperanza y que analiza IP. Nova en su artículo "La izquierda, desconcertada con el auge de la fe": contra todo pronóstico, la fe está floreciendo de nuevo en España, impulsada por una juventud que busca sentido, libre y sin ataduras de ninguna clase.

A veces, el ruido político y las discusiones entre líderes —como los roces recientes entre el Gobierno y la Iglesia— nos distraen de lo importante. Pero la realidad social que describe el artículo va mucho más allá de las siglas y de los votos. Nos habla de un movimiento de fondo, sereno y alegre, que está conectando con lo más profundo del ser humano.

Los datos del CIS son reveladores y rompen con los viejos estereotipos. El porcentaje de creyentes entre los 18 y 24 años ha subido casi al 40%. Lejos de ser una juventud pasiva, estamos ante una generación madura, comprometida y responsable.

Estos chicos y chicas no se conforman con lo superficial. En un mundo globalista, a veces demasiado rápido y materialista, están buscando respuestas verdaderas. Encuentran en el mensaje cristiano algo que no ofrece el consumo ni las ideologías cerradas: una llamada al amor universal, al compromiso con el otro y a una trascendencia que llena de verdad. Es un despertar espiritual que no va "contra" nadie, sino "a favor" de la dignidad humana.

Esta vuelta a los valores tiene un reflejo precioso en la solidaridad. La Iglesia ha batido su récord en la Declaración de la Renta, superando los 429 millones de euros gracias a casi 8 millones de personas.

Esto demuestra que el mensaje católico es, ante todo, servicio. Marcar la X, sin excluir otras opciones, es un gesto que une a personas de distintas sensibilidades políticas bajo un mismo fin: ayudar a los más vulnerables, sostener a Cáritas y apoyar a quienes más lo necesitan, en tiempos tan convulsos y de confrontación. Es la prueba de que la caridad cristiana es un punto de encuentro, un lugar donde las diferencias se diluyen para poner a la persona en el centro.

La fe también se está notando en la cultura, y se vive con naturalidad y alegría. Fenómenos como Hakuna, que llenan estadios y plazas, nos recuerdan que creer no es algo triste ni antiguo. El concierto en la Puerta del Sol es una muestra de esa vitalidad.

Ver a miles de jóvenes cantando en el centro de Madrid es una invitación a todos, sin excepción. Como recordaba estos días el líder de la oposición, el Sr. Núñez Feijóo, celebrar la Navidad y vivir la fe es algo de lo que nadie tiene que esconderse, pero tampoco es algo excluyente. El pesebre está abierto para todos.

En estas vísperas de la Natividad, el artículo de I. P. Nova nos sirve para reflexionar sobre lo esencial. Mientras la política a veces divide o se sorprende ante lo que no puede controlar, el mensaje de Jesús sigue siendo el mismo: paz y buena voluntad.

La vuelta de los jóvenes a la fe nos dice que el corazón humano sigue teniendo sed de infinito. Más allá del debate político, lo que celebramos esta semana es el AMOR con mayúsculas, ese que nace en un portal para todos: para los de izquierda, para los de derecha, para los que creen y para los que dudan. Esa es la verdadera revolución de la Navidad: una esperanza que no deja a nadie fuera.

¡Feliz Navidad!