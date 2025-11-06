Diario de a bordo, estancia y tornaviaje pijoprogre

Este es el diario del viaje, las derrotas, camino y la estancia pagada por los españoles que hizo la flotilla del amor y jurgas financiada por los tentáculos financieros de Hamás y el gobierno de España, cuando un grupo de millonarios y/o pijoprogres descubrieron el estado democrático de Israel, y su tornaviaje aéreo pagado por el gobierno de España.

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi.

En agosto del presente año de 2025, un grupo financiador de más de 3 millones de euros pensaron enviar a unos pijoprogres por mar a armar jaleo a la guerra del ejército terrorista de Hamas contra Israel; para esto vamos a escribir todo este viaje muy puntualmente de día en día de todo lo que se hiciese y viese y pasase (si nos acordásemos tras las resacas), como veremos y más, constar en este libro.

Domingo 31 de agosto

Zarpan el domingo 31 días de agosto de 2025 a las 3 horas pasado el mediodía, de puerto de la muy española Barcelona con rumbo a la guerra de Gaza, bajo banderas de Gaza y la estrellada catalanista, es decir de dos estados que no existen, la multimillonaria Greta Thunberg, la community manager Ana María (Barbie juergas), periodistas proHamás, dos terroristas de ETA (Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco), islamistas, LGTBI+, políticos independentistas, e infiltrados de las fuerzas del ejército de Israel (FDI); pasada 1 hora de zarpar, la organización decidió el regreso a puerto hasta ver si amainaba el pequeño oleaje. Seguramente afectó más el mareo provocado por las resacas de los tres días de fuertes juergas anteriores a esta primera salida.

Lunes 1 de septiembre

El lunes 1 día de septiembre a las 4 horas pasado el mediodía, emprendemos de nuevo rumbo a la guerra de Gaza.

Miércoles 3 de septiembre

Primera parada, discotecas en Menorca, Mallorca e Ibiza, antes de Túnez.

Jueves 4 de septiembre

Pasadas las primeras noches, con todo y por su orden, amanece un fotógrafo proHamás con una camiseta con la fotografía de los soldados terroristas de Hamás en parapente motorizado atacando y asesinando a los asistentes al festival de música Reim el 7 de octubre de 2023.

Viernes 5 de septiembre

Despierta Thiago Ávila, partícipe en el funeral de homenaje a los líderes terroristas de Hezbolá.

Martes 23 de septiembre

El coordinador de la flotilla abandona la flotilla porque descubre que hay activistas LGTBI+.

Jueves 25 de septiembre

El Gobierno nos envía a acompañarnos un buque de guerra armado español, se llama “Furor”, como lo que tienen, entre ellos, en las juergas de todos estos días los de la flotilla.

Martes 30 de septiembre

Se lanzan los plásticos por la borda, las mujeres se ponen el hijab, y las banderas LGTBI+ desaparecen de los barcos, por si se les ocurre a los israelíes dejarnos en Gaza con Hamás y no llevarlos a sus cárceles.

Miércoles 1 de octubre

Entramos en alerta máxima y se activan los protocolos de seguridad ensayados: tirar al mar todos los móviles de los casi 500 activistas de la flotilla, así, con el litio, se contaminan más de 300 millones de litros de agua y se evita que vean los videos de las juergas de todo y entre todos; y cuando los soldados israelíes aborden los barcos de la flotilla, en vez de forcejear y chillar como hacemos en España contra la policía, sumisamente nos ponemos el chaleco salvavidas, las manos detrás de la cabeza y calladitos y obedientemente desalojamos y hacemos lo que manden.

Jueves 2 de octubre

El presidente Sánchez envía su apoyo “esta madrugada no hemos podido dormir mucho (Begoña y él)”.

Viernes 3 octubre

Los concejales independentistas emocionados gritan soy español. Como sabíamos, la inspección de los barcos de la flotilla no ha encontrado nada de ayuda, no la traíamos, y lo que traíamos se ha fundido en las fiestas durante el viaje de placer. Durante la retención los maltratos han sido despiadados: tener que ducharse, beber agua del grifo e insultos en hebreo (que nadie entiende).

Sábado 4 de octubre

La diplomada en “zen shiatsu” muerde a una enfermera en la cárcel de Ketziot (no sabemos si sería por el hambre que ha pasado en el viaje, pero les avisamos de que estaba vacunada), tendrá que quedarse algunos días más entre sionistas.

Domingo 5 de octubre

El ministro Albares propone la vuelta en un avión del ejército de España, pero se niegan los terroristas de ETA a ser rescatados en un avión del ejército español y exigen que el gobierno les paguen el vuelo en un avión regular turista.

Jueves 9 de octubre

Todo perfecto. Después de los días de viaje y fiestas gratis total los concejales nacionalistas van a cobrar más de 12.000 € aun estando 32 días fuera de su trabajo.

Viernes 10 octubre

Se retorna el día 10 de octubre de 2025 a las 12 horas del mediodía al aeropuerto de la muy española Barcelona y el muy español Madrid, y Ana María (Barbie juergas) a la llegada, en el aeropuerto pregunta a su marido si ha negociado las declaraciones con los medios, y así termina esta escritura del diario de abordo, estancia y tornaviaje pijoprogre de la flotilla contra Israel.