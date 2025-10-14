ES NOTICIA:
La opositora a la dictadura socialista venezolana María Corina Machado.

La opositora a la dictadura socialista venezolana María Corina Machado. EFE

Los otros perdedores

Publicada

El pasado 10 de octubre conocimos que María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela. Diversos medios añadieron a esta noticia que, sin embargo, Donald Trump no lo había ganado. Es decir, María Corina gana, pero Trump pierde.

Es cierto que Trump no lo ha ganado, pero resulta curioso que los gobiernos occidentales feliciten a la líder opositora y se llenen la boca de críticas contra el régimen dictatorial de Maduro, mientras niegan que lo que vive la población gazatí sea un genocidio. Repugna la crítica selectiva de las democracias occidentales, que defienden la democracia venezolana y acogen a los venezolanos y ucranianos que solicitan asilo, pero niegan ese mismo derecho a los inmigrantes africanos.

Sudán vive una guerra civil que ha dejado más de 150.000 civiles muertos por hambre, enfermedades y violencia, pero Europa solo habla de lo que le interesa. Etiopía, Myanmar, Yemen y Sudán son ejemplos de países donde se vive un verdadero terror, donde sobrevivir un día más es un acto de resistencia, y aun así, Europa guarda silencio porque no le conviene. Sí, existe una preocupación selectiva y una solidaridad discriminatoria.

Esta semana también conocimos la publicación de la primera exhortación apostólica del papa León, en la que el pontífice habla de la pobreza radical de aquellos que no tienen voz y de la cultura del descarte en la que vivimos.

Es cierto: ha perdido Trump, pero también han perdido los cientos de miles de niños que no son responsables de las decisiones de sus mayores, pero que son quienes más sufren sus consecuencias.