Merkel. STEPHANIE LECOCQ Agencia EFE

Precipitación

Publicada

En Alemania, todavía motor de Europa, se sigue recordando con mermada convicción el 31 de agosto de 2015, fecha señalada del décimo aniversario del "Wir schaffen das" (¡Podemos hacerlo!). 

Por aquel entonces, en la tradicional rueda de prensa de verano, la aún celebrada canciller Angela Dorothea Merkel pronunció la frase siguiente: "Hemos logrado tanto, que esto ¡podemos hacerlo! ". Inmediatamente se convirtió en el lema de la llamada "Willkommenskultur" (la cultura de la bienvenida).

Ahora bien, ¿no fue más bien un error monumental impulsado por el apresuramiento?

Corrían los años del wokismo atolondrado. Pero si nos quitamos las anteojeras románticas de aquella caridad adocenada, a lo que se refería Merkel era —y es— a gestionar con animosidad y compasión la llamada a una gigantesca migración de pobreza y desventura desde países que, en su amplísima mayoría, no tienen ni quieren tener absolutamente nada que ver con la cultura liberal de Occidente, tampoco con la conquista y defensa de los derechos de, entre otros grupos, las mujeres y las minorías, ni con las ahora denostadas, pero históricas y reales, raíces judeocristianas del lugar de acogida.

Son estos sólo tres elementos de un inevitable conflicto de inadaptación y una controversia programada, con los que además muchísimos de los acogidos se encontraban y encuentran literalmente en pie de guerra. Se hizo mal y los resultados de tanta prisa a la vista están.

Desde aquel premioso agosto hace diez años se han sucedido en Alemania el rotundo fracaso en la implementación de las ineludibles y necesarias reformas económicas y sociales, una igual de precipitada y equivocada eliminación de la energía nuclear como seguro del desarrollo desindustrializado del futuro, todo ello provocando la precipitación de la cultura de bienvenida en la del temor sordo y el descontento generalizado.

Es la otra cara de la herencia de Merkel: el miedo a algo que en Alemania, con las mejores intenciones, hicieron mal. Algo con lo que no pudieron. ¿Y nosotros?