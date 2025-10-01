ES NOTICIA:
Hombres armados hacen guardia en el funeral de Marwan Issa, un alto comandante militar adjunto de Hamás.

Hombres armados hacen guardia en el funeral de Marwan Issa, un alto comandante militar adjunto de Hamás. Ramadan Abed Reuters

¿Y la otra mitad de la misa?

Publicada

He seguido en un canal privado de televisión la conversación de varios periodistas sobre la situación en Gaza y la manifestación en Madrid en apoyo al pueblo palestino.

Esta bien que la gente se movilice por lo que está pasando allí, aunque la mayoría de los manifestantes sepan de la misa la media y el Gobierno, que sabe la otra mitad (o debería saberlo), se la omiten, porque les interesa, como arma política.

(Quizás no tienen tiempo para hablar de eso. Están tan ocupados)...

Pero un canal de televisión, que no está controlado por el Gobierno, debería, en mi opinión, hablar también de la otra media de la misa.

Me ha dado la impresión de que caen en el inmediatismo periodístico.

No creo que se pueda hablar en términos correctos de genocidio del pueblo palestino,  aunque sí podemos hablar de masacre indiscriminada e inaceptable de una gran parte del pueblo de Gaza (por bombas y por hambre)

Los territorios de Cisjordania, ocupados por Israel  son más de 3 millones y medio de habitantes. Son tan palestinos como los de Gaza y sufren represiones y  violaciones constantes de la ley por ejército de Israel, pero no están masacrados como los de Gaza.  

Nadie habla que el enemigo máximo de Hamás es el gobierno palestino de Ramala (La Autoridad palestina, el Fatah) el único  gobierno que representa a los palestinos en los foros internacionales.
Hamás no es unicamente un grupo de terroristas como era Bin Laden y Al Queida y los que atacaron el 11 de septiembre a Nueva York.

Hamás atacó al gobierno legítimo de Gaza que era la Autoridad Palestina con sede en Ramala y se instaló como gobierno en Gaza. Después hicieron la pantomima de unas elecciones y se nombraron gobierno  en lucha armada contra la existencia de Israel.

Es el gobierno, con todo su aparato logístico, armado y propagandístico que es un gobierno asesino, no sólo de los judíos, a los que quiere aniquilar del río hasta el mar, sino del propio pueblo palestino de Gaza al que utiliza como carne de cañón, sin importarle ni la hambruna que sufre su pueblo, ni los muertos palestinos, víctimas de Israel.

Para Hamás, 100.000 muertos palestinos no es un problema. Las madres palestinas (así lo han proclamado sus líderes) sustituirán esos mártires con más nacimientos.

Por eso utilizan hospitales y escuelas para ocultar sus armamentos.

El pueblo palestino que es masacrado por el monstruo militar de Israel ( y por eso apoyo y apruebo las manifestaciónes, las protestas y las presiones internacionales contra el gobierno de Israel) ese pueblo también está  secuestrado por Hamás (además de los rehenes israelitas).

Es el gobierno asesino de Hamás que no acepta las treguas ni el final del conflicto. No les interesa. Israel seguiría vivo y eso no es lo que quieren.

Nadie habla de la guerra de los 6 días,  cuando 5 o seis países árabes decidieron acabar con Israel. De ahí viene la ocupación de los territorios por Israel. Nadie habla del rechazo palestino a la propuesta de las Naciones Unidas  en 1947 para crear dos estados (con un 60% del territorio  para Palestina y un 40% para Israel). Los países árabes y los líderes palestinos no querían un solo judío en Palestina. 

Israel es culpable de los muertos y la hambruna del pueblo de Gaza (mas de 50.000 muertos)
Hamás es culpable del secuestro de su  propio pueblo y como gobierno es el culpable de la masacre del  5 de Octubre de 2024  El gobierno de Hamás, sabía muy bien lo que se le venia encima, al irritar al gobierno de Israel, que no es santo de mi devoción.

Si algo está claro, para mí, es que  la masacre de octubre, difundida en directo, no fue un acto espontaneo, fruto de un sufrimiento insoportable de la ocupación palestina sino un acto pensado, repensando, analizado en sus mínimos detalles. Las consecuencias actuales ya las preveían y aún peores (probablemente se esperaban una invasión por tierra, mar y aire de Israel y Estados Unidos que les hubiera dado mucha más visibilidad. Una especie de invasión de Irak.)

No ha sido así pero el efecto ha sido casi el mismo: rechazo de la comunidad  internacional a Israel.

Hamás esta consiguiendo sus objetivos. 50.000 muertos son asesinados por el Gobierno de Israel. Y Hamás comienza a aparecer hasta simpático y moderado.

Dentro de poco veremos a algún gobierno europeo declarar que Hamás es el legítimo representante del pueblo palestino y que la Autoridad Palestina de Ramala es un enemigo de Palestina por haber aceptado la existencia de Israel.

Al tiempo.

Preguntas a los periodistas:

Un día apareció la noticia de una manifestación de palestinos en Gaza pidiendo que Hamás liberara a los rehenes y que Hamás se fuera de Gaza para acabar con la masacre que estaban sufriendo.

¿Dónde están hoy esos manifestantes? ¿Hamás les ha convencido de que estaban equivocados? ¿Están prisioneros en cárceles de Gaza? ¿Sus cadáveres han aparecido como otras víctimas más de Israel? 

¿No hay un solo periodista atrevido e independiente que busque respuestas a esas y otras preguntas?