Venden una casa rural de 214 m2 en un pueblo de 300 habitantes con piscina municipal y pistas de pádel

Encontrar una casa amplia en un pueblo del Pirineo por 50.000 euros no es habitual.

En Arén, en la comarca de La Ribagorza, hay una vivienda anunciada por ese precio que ofrece 214 metros cuadrados construidos, cuatro habitaciones y cuatro plantas.

Eso sí, como en todos los 'chollos', necesita una reforma integral antes de convertirse en una vivienda habitable.

La casa está situada en la calle Castillo de Arén y se vende por 50.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista.

Cuenta con 175 metros cuadrados útiles, dos baños, una parcela de 70 metros cuadrados, balcón y trastero. La vivienda tampoco dispone actualmente de calefacción.

Vivienda en venta en Arén. Idealista

El inmueble conserva algunos de los elementos que pueden hacer interesante el proyecto para quien busque una segunda residencia o quiera recuperar una casa tradicional en un entorno de montaña.

El anuncio destaca especialmente la zona bajo cubierta, que cuenta con buenas vistas, y una bodega situada bajo la planta calle. También señala que la orientación y la posición de la vivienda hacen que tenga bastante luz.

Cocina de la vivienda en venta en Arén. Idealista

La reforma, en cualquier caso, es la principal condición de esta vivienda.

El propio anuncio la define como una casa que precisa una reforma integral.

Por eso, los 50.000 euros corresponden únicamente al precio de compra y habría que añadir posteriormente el coste de la rehabilitación.

Un pueblo medieval en el Pirineo

Más allá de la vivienda, uno de los principales atractivos está en su ubicación.

Arén es un pequeño municipio de la Ribagorza situado en el valle del Alto Noguera Ribagorzana, muy cerca de la provincia de Lleida.

Plaza de Arén. Idealista

Su casco urbano conserva un trazado medieval y está catalogado como Conjunto Histórico-Artístico.

El pueblo mantiene además los restos de su antiguo castillo y un entramado de calles estrechas, pasajes y casas tradicionales. La Plaza Mayor es otro de sus puntos destacados y acoge el Centro de Interpretación de la Ribagorza, instalado en la antigua Casa del Gobernador.

Pero si hay algo que diferencia a Arén de otros pueblos de montaña es su relación con los dinosaurios.

La localidad cuenta con un importante patrimonio paleontológico y con un museo dedicado a estos animales. En sus alrededores se encuentran además yacimientos de fósiles y huellas de dinosaurios.

Arén. Turismo de Aragón

Los yacimientos de icnitas fueron descubiertos en 1992 y posteriormente se realizaron excavaciones que permitieron documentar diferentes niveles con huellas. En la zona también se han encontrado restos de otros animales, como tortugas y cocodrilos.

Por otro lado, el pueblo, con unos 300 habitantes, cuenta con polideportivo equipado con piscina y pistas de pádel y tenis para los vecinos.