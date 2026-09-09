El mercado ideal para visitar este 12 de septiembre: 13 puestos con comida, música en directo, talleres y sorteo

Pocas cosas hay más divertidas que descubrir algo nuevo. Un pueblo, una persona, un sabor diferente… cualquier excusa es buena para dejarse sorprender.

Y eso es precisamente lo que propone el pequeño pueblo zaragozano de Grañén (Zaragoza), que se prepara para acoger un mercado repleto de productos artesanos y acompañado de diversas actuaciones.

Se trata del 'Mercado de Ruta', una cita que promete llenar de vida la Plaza de España de Grañén el próximo 12 de septiembre.

Programación

El sábado 12 de septiembre, de 18:00 a 22:00 horas, Grañén se convertirá en punto de encuentro para productores, gastronomía, música y tradición con una nueva parada de Mercados en Ruta.

La jornada arrancará a las 18:00 horas con la inauguración oficial, que contará con la participación del desfile de Gigantes y Cabezudos de Sena, poniendo el toque más tradicional al inicio de la tarde.

Durante las cuatro horas de actividad, los visitantes podrán conocer, degustar y comprar una amplia selección de productos artesanos elaborados en Aragón.

Quesos, vinos, vermuts, cerveza artesana, aceite, embutidos, pan y tomate serán algunos de los protagonistas. Más de una decena de productores y elaboradores aragoneses acercarán hasta Grañén sus productos y, también, el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos.

La gastronomía tendrá un papel protagonista con dos talleres de cocina, programados a las 19:00 y a las 20:30 horas, a cargo del chef Galino, de Asador Galino, y con la colaboración de Piritaurus.

Mercados en Ruta. Pon Aragón en tu mesa.

Ambos talleres incluirán degustación de tapas, una oportunidad para descubrir nuevas propuestas y disfrutar de la cocina en un ambiente cercano, participativo y pensado para compartir.

Asimismo, los más pequeños también tendrán su espacio con un taller de manualidades.

La música será la encargada de acompañar el resto de la tarde de la mano de DJ Hurtell, que estará en directo de 19:00 a 22:00 horas poniendo ritmo a esta nueva cita de Mercados en Ruta.

Y para poner el broche final a la experiencia, los asistentes podrán participar en el sorteo de una gran cesta con productos del mercado.

Un mercado itinerante

Esta actividad forma parte de Mercados en Ruta, un proyecto itinerante que recorre Aragón para poner en valor el trabajo, el talento y la dedicación de productores y elaboradores del medio rural.

La ruta continuará el 13 de septiembre, justo un día después del mercado de Grañén, con una nueva parada en Escatrón, en la Ribera Baja del Ebro.

La iniciativa busca acercar los productos del territorio a los consumidores y convertir cada mercado en una oportunidad para fomentar la compra directa, disfrutar de la gastronomía y dinamizar nuestros pueblos.

Esta segunda jornada llegará cargada de propuestas para todos los públicos: habrá dos catas, una de aceite de oliva Virgen Extra (AOVE) y otra de cervezas artesanas, además de cocina en directo, talleres infantiles y foodtruck.

La música también tendrá su espacio con una sesión a cargo de DJ Peralta.

En definitiva, una opción ideal para hacer un plan diferente y descubrir estas zonas de Aragón.