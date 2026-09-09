Ha llegado a Jysk la mesita de noche más elegante y barata: disponible por 30 euros tras una rebaja del 50%

Hay muebles y utensilios que nos acompañan durante toda la vida. La antigua barbacoa que acumula polvo en el jardín, la bicicleta de cuando éramos niños y, por supuesto, esa mesita de noche que lleva años a nuestro lado.

Es un mueble que suele pasar desapercibido por su reducido tamaño y capacidad, pero que, sin duda, es uno de los más utilizados de la casa.

Cada noche dejamos sobre ella el móvil, el vaso de agua o el reloj y, aunque no lo notemos, ese uso diario también pasa factura.

Si crees que ha llegado el momento de jubilar a tu viejo compañero nocturno, no hace falta romper la hucha para hacerlo. En Jysk puedes encontrar una mesita por tan solo 30 euros, después de aplicar un descuento del 50%.

Así es la mesita

Más allá de su innegable atractivo por el precio, la mesita de noche Hemdrup destaca por un diseño moderno y sencillo. Combina una cajonera en un cálido color roble con una estructura de patas en negro que aporta contraste y personalidad al conjunto.

Entre sus principales características destaca un cajón que ocupa todo el ancho de la pieza. Es un espacio práctico para guardar, por ejemplo, la lectura nocturna y mantenerla siempre a mano.

La parte superior resulta especialmente útil para colocar pequeños objetos del día a día, como el móvil, una fotografía o un vaso de agua. Eso sí, conviene tener en cuenta que puede soportar un peso máximo de 13 kilos.

Asimismo, el cajón incorpora un práctico freno y tope que evita que se extraiga involuntariamente.

En cuanto a las patas, presentan una robusta estructura de acero. Su diseño irregular es precisamente uno de los detalles que aporta ese aire moderno y diferente a la mesita, haciendo que destaque frente a modelos más convencionales.

Respecto a los materiales, la mesita de JYSK está fabricada en MDF, melamina y acero. Una combinación pensada para ofrecer resistencia y mantener la pieza preparada para el uso cotidiano.

En el apartado de medidas, cuenta con 40 centímetros de ancho, 55 centímetros de alto y 38 centímetros de profundidad. A esto se suma un peso total de 8 kilos, por lo que resulta relativamente sencilla de transportar y cambiar de una estancia a otra del hogar.

Mesita de noche Hemdrup. Jysk.

Opiniones

Como dice el refranero, "cuando el río suena...agua lleva" y si un producto tiene buenas valoraciones es un gran indicativo de las prestaciones del mismo.

Es el caso de la mesita Hemdrup, que alcanza una valoración de 4,7 sobre 5 a partir de 55 reseñas. Entre ellas, Carles resume su experiencia de forma clara: "Buen producto a buen precio".

Otros compradores ponen el foco en su relación calidad-precio. "Lo conseguí en oferta, por menos de 50 euros, una excelente compra", señala Gabriele.

En definitiva, una alternativa que puede encajar si estás pensando en dar un nuevo aire a tu dormitorio sin renunciar a una buena relación entre precio y prestaciones.