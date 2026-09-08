Venden un chalet de 244 m² desde 425.000 euros: cinco dormitorios, jardín privado y piscina comunitaria

El mercado de la vivienda está fatal. Poca oferta y precios por las nubes.

Eso ya lo sabemos, pero no por ello dejamos de tener esperanza de encontrar alguna que otra oportunidad.

En la web LuxuryEstate aparecen varias casas de Zaragoza en venta; eso sí, no para todos los bolsillos.

Vistas desde la terraza superior. Property Luxuryestate

Entre ellas se encuentra este chalet adosado por 425.000 euros en Miralbueno.

Se trata de una vivienda de 250 metros cuadrados situada en el residencial Miralegre.

La propiedad, construida en 1996, dispone de cinco dormitorios y tres baños y está distribuida en varias plantas. El anuncio, publicado en LuxuryEstate y comercializado en exclusiva por Habitale API Herranz, destaca especialmente sus espacios exteriores y la amplitud de sus estancias.

Piscina de la comunidad. Property Luxuryestate

El acceso a la vivienda se realiza a través de un jardín privado con porche. Ya en la planta calle se encuentra un salón amplio, además de una cocina totalmente amueblada y equipada. En esta misma planta hay también un aseo.

La primera planta está destinada a la zona de descanso. En ella se encuentran cuatro dormitorios luminosos, todos ellos con armarios empotrados, además de un baño completo.

Habitaciones

Una de las particularidades de este chalet de Miralbueno se encuentra en la planta superior. El ático dispone de una habitación tipo suite con baño completo, además de un cuarto de estar.

Desde esta zona se puede acceder a una terraza solárium y a un balcón. El anuncio destaca las vistas desde estos espacios, aunque no concreta qué zonas de Zaragoza pueden contemplarse desde ellos.

Cuarto de estar. Property Luxuryestate

La vivienda también cuenta con una bodega en el sótano, planteada como un espacio para reuniones familiares o con amigos. A ello se suma un garaje con capacidad para dos coches.

Otro de los atractivos de la propiedad es que forma parte de una urbanización cerrada con piscina y zonas comunes. De esta manera, la vivienda combina espacios privados, como el jardín y la terraza, con instalaciones comunitarias.

El inmueble tiene una superficie anunciada de 250 metros cuadrados y un precio de 425.000 euros. El coste equivale a unos 1.700 euros por metro cuadrado tomando como referencia la superficie indicada en el anuncio.

La oferta no proporciona la dirección exacta del inmueble, por lo que la ubicación que aparece en el mapa es aproximada. Además, el precio publicado no incluye los impuestos ni los gastos derivados de la compraventa, como el ITP, la notaría, el registro de la propiedad o los honorarios de intermediación.