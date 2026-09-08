El pueblo ideal para una escapada en septiembre: medieval y declarado Conjunto Histórico Artístico

Plaza del ayuntamiento de Rubielos de Mora, en Teruel, uno de los pueblos con mayor despoblación. EUROPA PRESS

Septiembre llega con la vuelta al cole y a la rutina. Hace una escapada de fin de semana nos puede ayudar a sobrellevar mejor la vuelta al trabajo.

A poco más de una hora de Teruel hay un pueblo perfecto para ese plan: Rubielos de Mora.

La localidad conserva el trazado y buena parte del patrimonio de su pasado medieval, con calles de piedra, antiguos portales, palacios y casas señoriales.

La localidad, situada en la comarca de Gúdar-Javalambre, es además Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico. La declaración se publicó en el Boletín Oficial de Aragón en mayo de 2007 y reconoce el valor de un casco antiguo que todavía permite descubrir la historia de esta villa paseando por sus calles.

Por eso, septiembre es un buen momento para acercarse hasta este rincón de Teruel. El calor del verano comienza a quedar atrás y el pueblo invita a recorrerlo tranquilamente durante un fin de semana.

Qué ver en Rubielos de Mora

El mejor punto de partida es su casco histórico medieval. Parte de las antiguas murallas todavía se conservan y entre sus elementos más reconocibles están el Portal de San Antonio y el Portal del Carmen, dos de los accesos históricos a la villa.

El paseo continúa entre edificios que muestran la importancia que alcanzó Rubielos de Mora entre la Edad Media y los siglos posteriores.

Rubielos de Mora, Teruel. Turismo de Aragón

Entre ellos están el Palacio de los Marqueses de Villasegura, el Palacio de los Condes de Creixell y el Palacio de los Condes de la Florida, además de otras casas señoriales.

Otro de los imprescindibles es la Casa Consistorial, construida en el siglo XVI.

El edificio comenzó a levantarse en 1546 y destaca especialmente por su lonja. Actualmente está protegido como Bien de Interés Cultural.

También merece una visita la excolegiata de Santa María la Mayor, un gran templo de estilo barroco que forma parte del importante patrimonio religioso de la localidad.

Un pueblo para caminar sin prisas

Más allá de buscar monumentos concretos, uno de los atractivos de Rubielos de Mora está en recorrer sus calles y descubrir sus edificios.

El barrio del Campanar conserva parte de la huella de la antigua villa y permite acercarse al origen medieval del municipio.

Rubielos de Mora, Teruel. iStock

El patrimonio defensivo también recuerda ese pasado.

El castillo se construyó entre los siglos XII y XIII y, aunque actualmente quedan pocos restos, todavía pueden encontrarse vestigios de las antiguas estructuras defensivas.

La visita se puede completar con propuestas culturales como la Fundación Salvador Victoria, dedicada al artista turolense, y con una excursión a Región Ambarina, uno de los centros de Territorio Dinópolis, especialmente interesante si se viaja en familia.