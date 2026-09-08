Lefties tiene la vajilla más bonita y clásica, la favorita de mi abuela: platos, vasos y cuencos desde 3,99 euros

Hay objetos que parecen viajar directamente de la casa de nuestras abuelas a las tiendas de hoy.

Es el caso de la clásica vajilla de Duralex, esos platos y vasos de vidrio que durante décadas formaron parte de las cocinas españolas y que ahora regresan con fuerza gracias a la tendencia por todo lo vintage.

Lefties ha recuperado varios de estos diseños y los ha llevado a su sección de hogar con el llamativo color ámbar.

Una colección que permite montar una mesa completa con ese aire retro que vuelve a estar de moda.

Platos, vasos y hasta un cuenco de ensaladera hemos encontrado en ese estilo tan clásico de la cocina española de los 80.

Vajilla Duralex

Entre las piezas disponibles se encuentra el pack de cuatro platos de postre Duralex de 21 centímetros, que cuesta 11,99 euros. El diseño recuerda a las vajillas que muchas familias han tenido durante años en casa y combina con el resto de piezas de la colección.

También están los vasos Duralex de 250 mililitros, que se venden en un pack de seis unidades por 17,99 euros.

Vajilla Duralex. Lefties

Son los clásicos vasos de vidrio que resultan fáciles de reconocer y que ahora aparecen en este tono ámbar, mucho más retro.

La colección va más allá de platos y vasos. Lefties también incluye un vaso alto Duralex de 360 mililitros por 3,99 euros, una de las opciones más económicas para incorporar este estilo a la mesa.

Vajilla Duralex. Lefties

La propia tienda incluye además una ensaladera Duralex de vidrio color ámbar de 5,99 euros, completando una colección pensada para combinar las distintas piezas.

El resultado es una vajilla que juega con la nostalgia, pero que encaja perfectamente en una cocina actual.

El vidrio ámbar aporta ese toque setentero que vuelve a aparecer en decoración y menaje, mientras que los diseños sencillos hacen que las piezas puedan utilizarse tanto a diario como para preparar una mesa algo más especial.

Y quizá ahí está parte de su atractivo: no hace falta buscar durante horas en mercadillos o tiendas de segunda mano para recuperar la vajilla de la abuela.

Basta con darse una vuelta por la sección de hogar de Lefties para encontrar una versión renovada de aquellos platos y vasos que muchos recordamos de nuestra infancia.

Una colección que demuestra que algunos diseños nunca pasan realmente de moda. Simplemente esperan unos años para volver a nuestras mesas.