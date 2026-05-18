Francisco es endocrino y advierte sobre la mejor hora para desayunar: "La hora ideal es entre las 7 y las 8"

¿Quién no ha salido de casa con prisas, sobreviviendo únicamente con un café rápido y apenas un bocado?

Aunque muchas veces el ritmo del día a día obliga a improvisar, lo cierto es que el desayuno sigue siendo una de las comidas clave para el organismo.

Ya lo dice el refrán, "el desayuno es la comida más importante del día". Y, en ese sentido, conocer los mejores hábitos y adaptar los horarios puede marcar un antes y un después en el cuidado de la salud.

Ahora bien, ya no solo importa qué se desayuna, que también, sino cuándo se hace. Precisamente sobre esto ha hablado Francisco Rosero, un endocrino conocido en redes sociales por divulgar consejos sobre salud a través de su perfil @endocrinorosero.

El especialista ha compartido cuál considera la mejor franja horaria para desayunar y qué alimentos recomienda para romper el ayuno de manera adecuada.

Mejor hora para desayunar

Según detalla, el cortisol, conocido como la hormona del estrés, aumenta de forma natural durante la madrugada hasta alcanzar su punto máximo entre las 8 y las 9 de la mañana.

"Nunca desayunes después de las 9 de la mañana si quieres sanar tu metabolismo", afirma en el vídeo.

El especialista asegura que ayunar más allá de esa hora puede hacer que el cuerpo interprete la falta de alimento como una señal de alarma. Esto provocaría que el cortisol se mantenga elevado durante más tiempo y aumente la producción interna de glucosa.

Francisco explica que este proceso puede generar un incremento en los niveles de azúcar en el cuerpo y favorecer situaciones de estrés metabólico.

Por eso insiste en que "la hora ideal para romper el ayuno es entre 7 y 8 de la mañana".

Mejores alimentos para desayunar, según Francisco

Además de la hora, el endocrino también pone el foco en qué alimentos elegir para desayunar.

En su opinión, la proteína debe ser la base de la primera comida del día, dejando a un lado opciones excesivamente azucaradas o basadas solo en fruta.

Entre los alimentos recomendados menciona huevos cocinados con aceite de oliva, yogur griego con frutos secos y queso. También añade otras fuentes proteicas como salmón, pollo, pescado o legumbres, ya que lo importante es que sean comidas proteicas.

"El ayuno se rompe con proteína, no con fruta", comenta de forma tajante en el vídeo, donde defiende que este tipo de desayuno ayuda a mantener estable la glucosa y favorece un mejor ajuste metabólico.

Los expertos coinciden

Las recomendaciones del endocrino coinciden con varias investigaciones desarrolladas por nada menos que la Universidad de Harvard en los últimos años.

Uno de los macroestudios de la Escuela de Salud Pública de Harvard analizó durante más de una década los hábitos de cerca de 40.000 adultos y encontró una relación directa entre saltarse el desayuno y un mayor riesgo de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores también observaron que quienes desayunan temprano y de forma regular tienen hasta un 20% menos de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Desayunar temprano ya no es solo cosa de abuelas. Porque sí, el cuerpo puede perdonar un desayuno tarde de vez en cuando, pero convertir el café en la única comida de la mañana quizá no sea tan buena estrategia.