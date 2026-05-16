La villa medieval ideal para recorrer a pie: con más de 1000 años de historia y declarada Conjunto Histórico

Montañana conserva uno de los cascos medievales mejor preservados de Aragón. Sus calles de piedra, las antiguas pasarelas y las iglesias románicas todavía mantienen la estructura original del pueblo con más de 1000 años de historia.

Situado en plena Ribagorza oscense, a unas dos horas de Zaragoza, fue declarado Bien de Interés Cultural, en la figura de Conjunto Histórico, el Conjunto Urbano de la Villa de Montañana en 2003.

Durante buena parte del siglo XX, la despoblación dejó el municipio casi vacío, como ocurrió en muchos núcleos del Pirineo. Sin embargo, varios proyectos de restauración han permitido recuperar gran parte de su patrimonio y convertirlo en una de las escapadas rurales más interesantes de Aragón.

Un pueblo marcado por la historia

La entrada a Montañana ya adelanta lo que espera dentro: un puente medieval de piedra y un entramado de calles estrechas que apenas ha cambiado con el paso de los siglos.

El recorrido atraviesa casas de arquitectura tradicional, pequeños pasadizos y edificios históricos que conservan la imagen del antiguo núcleo defensivo.

Vista de las casas de Montañana. MONTSEC DE ARAGÓN

Su ubicación junto al río Noguera Ribagorzana convirtió a Montañana en un enclave estratégico durante la Edad Media.

El pueblo tuvo importancia militar y comercial, y todavía se conservan restos de murallas, torres y construcciones defensivas que recuerdan ese pasado.

Qué ver en Montañana

Uno de los grandes tesoros del pueblo es la iglesia de Nuestra Señora de Baldós, construida en el siglo XII. Su campanario medieval y los frescos góticos del siglo XIV convierten este templo en una parada imprescindible para cualquier visitante.

Además, el recorrido por Montañana permite descubrir:

Las ruinas de antiguos castillos medievales

La torre de la Cárcel

La ermita de San Juan

Sus callejones empedrados y balcones tradicionales

Miradores naturales con vistas espectaculares del valle

Ermita de San Juan, Montañana. Shutterstock

Cada rincón transmite esa sensación de autenticidad que ya es difícil encontrar en muchos destinos turísticos.

Por qué quedó abandonado

Como ocurrió en muchos pueblos de montaña de Aragón, Montañana sufrió un fuerte éxodo rural durante el siglo XX.

La falta de oportunidades laborales y las dificultades de acceso provocaron que gran parte de sus habitantes se trasladaran a las ciudades.

Sin embargo, a finales de los años noventa comenzó un importante proyecto de restauración impulsado por instituciones aragonesas, gracias al cual el pueblo ha recuperado gran parte de su patrimonio histórico.

Además, la Asociación Amigos de Montañana se encarga de organizar actividades y dar a conocer la belleza del pueblo.

Senderismo, naturaleza y gastronomía

La visita a Montañana no se limita solo a su casco histórico. Los alrededores ofrecen rutas de senderismo ideales para desconectar entre montañas y naturaleza.

Además, muy cerca se pueden encontrar restaurantes y pequeños pueblos donde probar la gastronomía típica aragonesa: migas, ternasco, embutidos artesanos o quesos de la zona.

Por eso, cada vez más viajeros incluyen este rincón en sus rutas por el Pirineo aragonés o en escapadas de fin de semana desde Zaragoza y Lleida.

Cómo llegar a Montañana desde Zaragoza

Llegar hasta Montañana desde Zaragoza lleva aproximadamente dos horas y cuarto en coche. La ruta más habitual pasa por Huesca, Barbastro y Benabarre hasta llegar a Puente de Montañana, donde un pequeño desvío conduce directamente al pueblo medieval.

El trayecto merece totalmente la pena, especialmente para quienes buscan planes diferentes, turismo tranquilo y lugares con historia.

Mientras muchos destinos rurales se han transformado por completo para atraer turismo masivo, Montañana mantiene intacta su esencia. Y precisamente ahí está su magia.

Este pequeño pueblo medieval de Aragón es perfecto para perderse durante unas horas, desconectar del ritmo de la ciudad y sentir que el tiempo avanza mucho más despacio entre piedras centenarias y paisajes de montaña.